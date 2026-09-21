Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Không để phân quyền tạo thêm tầng 'xin - cho'

Không có vùng an toàn cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Kỳ họp chuyên đề tập trung xem xét, ban hành một số nghị quyết để thi hành luật Phát triển đô thị và một số nội dung khác. Luật có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, luật giao cho HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố khoảng 240 nội dung để chủ động quy định, quyết định và tổ chức thực hiện. Bí thư Thành ủy đánh giá đây là mức độ phân quyền lớn nhất từ trước đến nay, mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt lên thành phố trách nhiệm nặng nề.

"Thành phố đã được trao quyền, từ thời điểm này, câu hỏi không còn chỉ là có cơ chế hay không, mà phải là: Với cơ chế đó, chúng ta làm được gì, tạo ra sản phẩm gì và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm?", Bí thư Thành ủy đặt vấn đề.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm. Quyền hạn càng lớn, trách nhiệm phải càng rõ và kết quả phải càng được kiểm chứng. Đồng thời, khẳng định thành phố khuyến khích, bảo vệ cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Không có vùng an toàn cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; càng không có vùng an toàn cho việc lợi dụng cơ chế để vụ lợi, phục vụ lợi ích nhóm hoặc làm thất thoát tài sản của Nhà nước và Nhân dân", Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Theo đó, phải phân biệt rõ những sai sót phát sinh trong quá trình đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với những vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân.

Cùng với phân quyền, HĐND phải tiếp tục giám sát sau khi nghị quyết được thông qua, chỉ rõ việc nào chậm, vướng ở đâu, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Việc kiểm soát quyền lực phải dựa trên công khai, minh bạch, giám sát và kết quả, không tạo thêm thủ tục.

Không để phát sinh thêm một tầng “xin – cho”

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Về tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu sau kỳ họp, từng nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

"Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn, và mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường và kiểm chứng", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Khi HĐND đã tạo hành lang pháp lý, UBND và các cơ quan chuyên môn phải chuyển ngay thành công việc cụ thể. Bí thư Thành ủy thành phố đặc biệt lưu ý không để quyền được phân từ Trung ương xuống thành phố rồi lại bị giữ trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng “xin – cho”, xin ý kiến, làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của việc phân quyền.

Đồng thời chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở, ngành. Nếu qua thực hiện nhận thấy quyết định chưa đúng, chưa hợp lý, thành phố phải dũng cảm sửa chữa, điều chỉnh, không bảo thủ.

Bí thư Thành ủy thành phố cũng yêu cầu sử dụng đầy đủ không gian chính sách được giao, không thu hẹp thẩm quyền vì e ngại, sợ trách nhiệm. Tuy nhiên, không thể nhân danh sáng tạo, đổi mới để làm trái pháp luật. Chủ động phải đi cùng kỷ cương; sáng tạo gắn với minh bạch; phân quyền đi cùng kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Nghị quyết phải trả lời được ba câu hỏi

Các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đối với các nghị quyết trình kỳ họp, Bí thư Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang lưu ý điều quan trọng không phải là thông qua được bao nhiêu nghị quyết, mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo chuyển biến thực tế.

"Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra được động lực phát triển", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Các chính sách phải đúng thẩm quyền, thống nhất với hệ thống pháp luật, xác định rõ đối tượng áp dụng, nguồn lực, trách nhiệm thực hiện và điều kiện bảo đảm.

Bí thư Thành ủy thành phố đề nghị đại biểu làm rõ ba câu hỏi: Nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn nào? Khơi thông nguồn lực hoặc tạo ra động lực gì? Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả? Nếu chưa trả lời rõ thì phải tiếp tục làm rõ trước khi quyết định.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cơ chế dù tốt đến đâu cũng không tự tạo ra sự phát triển. Sau kỳ họp, mỗi nghị quyết phải được chuyển ngay thành công việc.

Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động bằng số lượng văn bản được ban hành. Thước đo là thủ tục có ít đi, công việc có nhanh hơn, khó khăn có được tháo gỡ, nguồn lực có được khơi thông và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Bí thư Thành ủy thành phố khẳng định đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền và trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân thành phố.