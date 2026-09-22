Bí thư Thành ủy TP.HCM: Niềm tin của người dân, doanh nghiệp là 'điểm cộng' lớn nhất

Những chuyển biến tích cực

Kết luận Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, thành phố đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2026 với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động chuẩn xác, hiệu quả và dần hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu định lượng (như giải ngân đầu tư công) đạt những giá trị mang tính kỷ lục.

"Niềm tin, sự đồng lòng và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp vào sự thay đổi của thành phố là “điểm cộng” lớn nhất. Tinh thần đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ thành phố được nâng cao", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những điểm sáng nổi bật đối với thành phố, đó là vận dụng hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị.

HĐND Thành phố đã thông qua gần 30 nội dung cụ thể hóa và sẽ tiếp tục họp trong tháng 10/2026 để sẵn sàng áp dụng các cơ chế mới.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Thành phố đã triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo toàn diện: bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 65 tuổi; hỗ trợ bệnh nhân chạy thận, người nghèo, trẻ em ung thư; cho mượn sách giáo khoa trong giáo dục.

Cạnh đó, thực hiện miễn phí xe buýt kết hợp đầu tư hạ tầng giúp lượng hành khách tăng 49% so với cùng kỳ, góp phần giảm xe cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm. Thành phố cũng điều chỉnh hợp lý các luồng tuyến giao thông tại các điểm nóng.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố đã đổi mới phương thức điều hành, phân công các Phó Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, điều phối các dự án lớn, giúp UBND Thành phố tháo gỡ điểm nghẽn mà không làm thay việc của chính quyền. Bước đầu áp dụng vị trí việc làm kết hợp đánh giá hiệu quả (KPI) giúp bộ máy vận hành minh bạch hơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nút thắt cần tháo gỡ.

Cấp xã, phường và một số sở, ngành còn lúng túng trước sự thay đổi về tổ chức bộ máy, quy định mới và khối lượng công việc phát sinh. Việc phân công, điều chuyển nhân sự nội bộ ở một số nơi chưa tối ưu; một số cán bộ còn tâm lý ngại thay đổi, đối phó, thiếu dũng cảm trong tư duy xử lý công việc.

Thủ tục hành chính còn rườm rà, sa vào họp hành nhiều do tâm lý e ngại trách nhiệm pháp lý. Các dự án tồn đọng, khiếu kiện cũ xử lý còn chậm do vướng mắc quy trình.

Từ đó, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Thứ nhất, quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng trên 2 con số (Nghị quyết Chính phủ là 10,02%), thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng để thực hiện các mục tiêu này, thách thức rất lớn nhưng cơ hội đạt được không nhỏ do Quý IV là giai đoạn tăng trưởng bứt phá theo quy luật, kết hợp với việc Luật Phát triển đô thị và các Nghị quyết HĐND có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Bí thư TP.HCM: Niềm tin của người dân, doanh nghiệp là “điểm cộng” lớn nhất.

Thứ hai, 6 nhóm công việc cụ thể từ nay đến cuối năm.

Trước hết, rà soát lại tất cả các hoạt động, đặc biệt là vốn đầu tư toàn xã hội để phản ánh chính xác vào chỉ số tăng trưởng.

UBND Thành phố chỉ đạo điều phối đồng bộ 4 khâu: “Đền bù giải phóng mặt bằng - Vật liệu xây dựng - Xây lắp - Chuẩn bị đầu tư”; siết chặt trách nhiệm của các ban quản lý dự án, nhà thầu và các sở, ngành.

Thành phố thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI và xuất khẩu, chuyển mạnh từ “thu hút dự án” sang “triển khai dự án”. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục, cho phép làm song song các quy trình nếu pháp lý cho phép.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đảm bảo tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững. Trong đấu giá đất, không chạy theo “đấu giá bằng mọi giá” nếu thị trường chưa phù hợp, chủ động xoay xở các nguồn thu khác.

Đối với thu ngân sách, thành phố cần quản lý thu, đẩy mạnh chống thất thu, rà soát thu hồi các khoản nợ đọng, nhưng tuyệt đối “không tận thu” để doanh nghiệp có dư địa phục hồi và phát triển.

Cùng với đó là kích cầu dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa. Thành phố cần tận dụng nhu cầu mua sắm cuối năm, đẩy mạnh các chương trình du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn để đóng góp trực tiếp vào GRDP.

Nâng chất lượng cán bộ, chuẩn bị nguồn lực phát triển

Thứ ba, về công tác xây dựng Đảng, cán bộ và tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện đánh giá cán bộ chuẩn xác bằng KPI và sự hài lòng của người dân/doanh nghiệp; kiên quyết thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Việc điều chuyển, sắp xếp nhân sự thực hiện liên tục, minh bạch, công tâm.

Bí thư yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; sẵn sàng từ chức hoặc rời vị trí nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát quá trình vận hành các cơ chế mới để tránh sai sót và tập trung xử lý các tồn tại cũ.

Đối với công tác tuyên giáo - dân vận, yêu cầu đặt ra là làm công tác vận động quần chúng thực chất, bớt hô khẩu hiệu, tập trung củng cố niềm tin nhân dân.

Thứ tư, về nhóm giải pháp chiến lược dài hạn, thành phố cần xây dựng Đề án thu hút nhân tài chia làm 3 nhóm: Nhà khoa học (đặt hàng Đại học Quốc gia TP.HCM), Chuyên gia (cho các sở, ngành) và Lực lượng có kỹ năng thực hành (cho cấp xã, phường).

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ gần 20.000 địa chỉ nhà, đất công; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thành phố cần tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả.

Về an ninh năng lượng, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn điện, bao gồm điện năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, để sẵn sàng đón nhận các dự án công nghệ cao, bán dẫn quy mô lớn.