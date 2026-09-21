Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết không phải đích đến, kết quả mới là mục tiêu

Sáng 21/9, Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức, tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các Nghị quyết cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM - ông Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Quang Định).

Quyền càng lớn, trách nhiệm càng phải rõ

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang cho biết đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tập trung xem xét, ban hành một số nghị quyết để thi hành Luật Phát triển đô thị và các nội dung khác.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, tại hội nghị triển khai Luật Phát triển đô thị gần một tháng trước, ông đã nhấn mạnh đây không chỉ là hội nghị phổ biến văn bản mà là hội nghị "giao việc, giao thời hạn và giao trách nhiệm".

"Kỳ họp hôm nay phải tạo ra chuyển biến tiếp theo: từ chủ trương sang quyết định, từ quyết định sang hành động và từ hành động phải tạo được kết quả cụ thể", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Luật Phát triển đô thị trao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố khoảng 240 nội dung để chủ động quy định, quyết định và tổ chức thực hiện.

Theo ông, đây là mức độ phân quyền lớn, mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM nhưng đồng thời đặt lên vai thành phố trách nhiệm rất lớn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp (Ảnh: Quang Định).

"Thành phố đã được trao quyền. Từ thời điểm này, câu hỏi không còn chỉ là có cơ chế hay không, mà phải là với cơ chế đó, chúng ta làm được gì, tạo ra sản phẩm gì và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm", ông Quang nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý, không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm. Quyền càng lớn, trách nhiệm phải càng rõ và kết quả phải càng được kiểm chứng.

Theo ông Quang, điều quan trọng của kỳ họp không phải là thông qua được bao nhiêu nghị quyết mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo ra chuyển biến thực tế của từng nghị quyết.

"Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối cùng. Một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển", ông nói.

Đưa nghị quyết thành kết quả thực tế

Từ yêu cầu trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu tập trung vào 4 vấn đề khi xem xét, quyết định các nghị quyết.

Thứ nhất, nghị quyết phải đúng pháp luật, rõ ràng, khả thi, xác định cụ thể đối tượng, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Ông đề nghị mỗi chính sách phải trả lời được ba câu hỏi: Tháo gỡ điểm nghẽn nào, khai thông nguồn lực hoặc tạo động lực gì và ai chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.

Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung quan trọng (Ảnh: Quang Định).

Thứ hai, thành phố phải sử dụng đầy đủ không gian chính sách được trao nhưng không vượt giới hạn pháp luật. Theo ông, không được e ngại, sợ trách nhiệm để thu hẹp thẩm quyền, nhưng cũng không thể nhân danh đổi mới, sáng tạo để làm trái pháp luật.

"Chủ động phải đi cùng với kỷ cương; sáng tạo phải đi cùng sự minh bạch; phân quyền phải đi cùng kiểm soát nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình", ông Quang nhấn mạnh.

Thứ ba, nghị quyết sau khi được thông qua phải gắn ngay với tổ chức thực hiện, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và sản phẩm đầu ra.

"Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn và mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường, kiểm chứng", ông nói.

Bí thư Thành ủy yêu cầu không để việc phân quyền từ Trung ương xuống thành phố lại bị giữ ở các tầng nấc hành chính, phát sinh thêm thủ tục xin ý kiến, làm chậm quyết định. Nếu chính sách sau thực hiện cho thấy chưa phù hợp, cần kịp thời sửa đổi, điều chỉnh.

Thứ tư, phải tăng cường giám sát, hậu kiểm, theo dõi việc thực hiện nghị quyết, xác định rõ nơi chậm, điểm vướng, nguyên nhân và trách nhiệm.

"Phân quyền mạnh phải đi cùng hậu kiểm mạnh. Không kiểm soát bằng việc tạo thêm thủ tục, mà kiểm soát bằng công khai, minh bạch, giám sát và kết quả", ông Quang nói.

HĐND TP sẽ xem xét 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Ông cho rằng cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được khuyến khích, bảo vệ; đồng thời phải ngăn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lợi dụng cơ chế để vụ lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước và nhân dân.

Theo Bí thư Thành ủy, cần phân biệt sai sót phát sinh trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với những vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân.

"Người dân và doanh nghiệp không đo hiệu quả hoạt động của chúng ta bằng số lượng văn bản được ban hành", mà bằng những thay đổi cụ thể như thủ tục có ít đi, công việc có nhanh hơn, khó khăn có được tháo gỡ, nguồn lực có được khơi thông và thành phố có phát triển tốt hơn hay không. Đó mới là thước đo cuối cùng của việc phân quyền và cũng là thước đo trách nhiệm của chúng ta trước Đảng bộ và nhân dân thành phố", ông Quang nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ năm sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Quang Định

Trong đó, có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, với phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung mới và liên quan đến các lĩnh vực quan trọng. Các nội dung đáng chú ý gồm quy hoạch tổng thể thành phố; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác công trình ngầm; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo ông Võ Văn Minh, đây là những nội dung có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng nguồn lực đất đai, hạ tầng, đồng thời định hình phương thức phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới. Kỳ họp cũng xem xét nhiều chính sách trong giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó là các nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ học sinh trường nội trú; chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi; hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc; xây dựng cầu Rạch Dơi; chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại Đặc khu Côn Đảo. Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ từng dự thảo, tập trung vào sự cần thiết, phạm vi tác động, nguồn lực và tính khả thi; đồng thời đánh giá cụ thể tác động đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mỹ Quỳnh