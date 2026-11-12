Bí thư Thành ủy Tp.HCM: Không để chuyển giao nhân sự làm gián đoạn công việc

Bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt sau kiện toàn

Sáng 12/11, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền liên tục sau khi kiện toàn nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND Tp.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Tp.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, các đại biểu bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo Tp.HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được và ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: BTC)

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Quốc Phong được HĐND thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND Tp.HCM, đồng thời đề nghị tân Chủ tịch UBND thành phố nhanh chóng bắt tay vào công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Theo ông Trần Lưu Quang, trong bối cảnh tổ chức bộ máy và không gian phát triển có nhiều thay đổi, ông Nguyễn Văn Được đã cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố nỗ lực giải quyết khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Trần Lưu Quang mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đối với tân Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Quốc Phong, Bí thư Thành ủy đánh giá ông là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời gian giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM, ông Phong thể hiện tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những cách làm mới trong giải quyết các vấn đề khó, chưa có tiền lệ.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả thực chất

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, trong điều kiện không gian phát triển được mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Việc kiện toàn nhân sự phải gắn với bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, công việc được tiếp nối liền mạch, không để quá trình chuyển giao ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: BTC)

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND thành phố và tập thể chính quyền, ông Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể thành phố, Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách mới; đồng thời đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng trọng điểm.

Các vấn đề tồn tại lâu nay như ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị và ô nhiễm môi trường cũng cần được tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, thành phố phải đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và khai thác những động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ông Lê Quốc Phong nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ thứ tự ưu tiên, điều phối hoạt động của bộ máy và tập trung xử lý những vấn đề khó, công việc còn tồn đọng. Việc điều hành cần chủ động, quyết đoán trong khuôn khổ pháp luật, hướng đến lợi ích chung.

Đáng chú ý, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh kết quả điều hành không chỉ thể hiện qua các chủ trương hay kế hoạch được ban hành, mà phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong thực tế, để người dân và doanh nghiệp trực tiếp cảm nhận.

Để thực hiện yêu cầu này, tập thể UBND Tp.HCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp, giữ vững đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; người đứng đầu phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và phân định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau kỳ họp, các nhiệm vụ đã xác định phải tiếp tục được triển khai quyết liệt. Những dự án đang thực hiện cần được thúc đẩy tiến độ, các vấn đề đã có chủ trương phải tập trung xử lý dứt điểm, nhất là những công việc người dân và doanh nghiệp đang chờ giải quyết.