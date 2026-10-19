Bí thư Thành ủy tiết lộ bí quyết đưa Quảng Ninh dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm nay, TP Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những giải pháp đột phá, yếu tố trụ cột, giúp địa phương đạt kết quả nổi bật.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,54%, riêng quý III đạt 15,04%. Theo số liệu được công bố, cả hai chỉ tiêu này đều đứng đầu cả nước, vượt qua cả Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Hưng Yên...

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, đã chia sẻ về những yếu tố và giải pháp giúp địa phương đạt kết quả tăng trưởng nổi bật.

Theo ông Cường, kết quả tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ nền tảng phát triển đã được tích lũy qua nhiều năm, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đến quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.

"Tốc độ tăng trưởng cao của thành phố còn gắn liền với nguồn lực được huy động mạnh mẽ, khi tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ năm trước", vị Bí thư Thành ủy cho hay.

Ông Quản Minh Cường cho rằng nếu chỉ nhìn vào các con số tăng trưởng thì chưa thể phản ánh đầy đủ cách làm của địa phương. Điều quan trọng hơn là phương thức tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển.

“Chúng tôi xác định chủ trương đúng phải đi cùng với tổ chức thực hiện hiệu quả. Các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu và tiến độ rõ ràng; từng ngành, từng địa phương phải xác định được phần việc và trách nhiệm của mình.

Thành phố đã xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng tháng; hàng tháng rà soát, đánh giá để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh giải pháp, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”, ông Cường nói.

Một yếu tố quan trọng khác, theo ông Cường, là chính quyền cần ưu tiên giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Từ thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng đến tiến độ đầu tư hạ tầng, nếu không được tháo gỡ kịp thời, những vấn đề này đều có thể trở thành điểm nghẽn đối với tăng trưởng.

Ông Cường cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho 150 dự án chậm tiến độ, qua đó góp phần giải phóng nguồn lực phục vụ phát triển.

Theo vị Bí thư Thành ủy, lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan và hạ tầng chỉ có thể chuyển hóa thành động lực tăng trưởng khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch và kết nối bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa định hướng này thông qua các dự án cụ thể.

Ông Cường chỉ ra bốn trọng tâm có tác động quan trọng đến sự khác biệt trong phát triển kinh tế của địa phương.

Thứ nhất, ưu tiên quy hoạch và phát triển hạ tầng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều quy hoạch được phê duyệt, góp phần tăng tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển và tạo cơ sở thu hút đầu tư.

Trên cơ sở đó, địa phương sử dụng đầu tư công để dẫn dắt, thu hút thêm nguồn lực xã hội và thúc đẩy các dự án hạ tầng động lực. Trong số này có dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và dự án điện gió Quảng Ninh 1. Tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cùng hệ thống cảng biển quy mô lớn tại khu vực Con Ong - Hòn Nét cũng đang được nghiên cứu.

Thứ hai, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Quảng Ninh chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô các ngành công nghiệp có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Kết quả, 9 tháng đầu năm nay, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 14,02%, khu vực dịch vụ tăng 13,82%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%, đóng góp 3,82 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Ông Cường thông tin, 12/12 dự án theo kế hoạch năm đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Quảng Ninh thành lập mới 6 cụm công nghiệp và khởi công 9 cụm công nghiệp. Các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 96,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào địa phương, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực này trong cơ cấu tăng trưởng.

Thứ ba, phát triển dịch vụ và du lịch theo hướng nâng cao chất lượng.

Quảng Ninh tiếp tục khai thác lợi thế về cảnh quan, di sản, văn hóa và hạ tầng kết nối để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Trong 9 tháng đầu năm, địa phương tổ chức hơn 286 sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch và đón 49 chuyến tàu biển quốc tế. Tổng lượng khách du lịch ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó lượng khách quốc tế tăng 28% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Thứ tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Quản Minh Cường, chính quyền cần chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục trong khuôn khổ pháp luật, công khai quy trình, nâng cao tính minh bạch và tập trung tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến; 99,7% hồ sơ được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn. Năm 2025, các chỉ số PAR Index và SIPAS của địa phương cùng xếp thứ 2/34; chỉ số PCI nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu.

Ông Cường cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút hơn 225.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách và hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong những năm tiếp theo.

Với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD, Khu công nghiệp Amata City Hạ Long (Khu công nghiệp Sông Khoai) là một trong những điểm đến đáng chú ý của dòng vốn FDI tại Quảng Ninh. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư nhà máy tại đây, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long, cho hay trong 9 tháng đầu năm 2026, khu công nghiệp thu hút thêm 6 dự án FDI. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút tổng cộng 25 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD.

Các doanh nghiệp đầu tư tại đây chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực như bán dẫn, điện tử, linh kiện điện tử và cơ khí chính xác, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương.

Ông Nhân cho biết, giai đoạn 2024-2025, nhiều dự án tại khu công nghiệp vẫn trong quá trình thi công, lắp đặt. Đến nay, khu công nghiệp đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh sản xuất, với 14 dự án đã đi vào hoạt động và 8 dự án đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.

Lực lượng lao động tại khu công nghiệp cũng tăng lên cùng với quá trình thu hút đầu tư. Hiện khu công nghiệp có gần 12.000 lao động, dự kiến tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

“Kể từ khi triển khai dự án, chúng tôi luôn hướng đến xây dựng một khu công nghiệp sinh thái, xanh và thân thiện với môi trường. Trong quá trình thu hút đầu tư, Amata chủ động từ chối các dự án sử dụng nhiều tài nguyên hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm. Thay vào đó, chúng tôi tập trung thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Sự phát triển của những ngành này góp phần giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng truyền thống”, ông Nhân nói.

Làm việc tại Khu công nghiệp Sông Khoai được 5 năm, anh Ngô Đình Thụy (SN 1994), công nhân bộ phận thiết bị của Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam, kể rằng trước đây anh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Từ khi làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, anh có cơ hội rèn luyện tính tự giác, kỷ luật và nâng cao tay nghề.

“Mỗi tháng, tôi nhận mức lương 14 triệu đồng, chưa kể tiền tăng ca. Khoản thu nhập này đủ để trang trải cuộc sống khi gia đình sinh hoạt ở quê. Thời gian qua, chúng tôi tăng ca để nâng cao sản lượng, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương. Khi biết Quảng Ninh vừa qua dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, tôi cũng thấy vui vì mình có đóng góp dù nhỏ bé”, anh Thụy chia sẻ.