Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.