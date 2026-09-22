Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu đơn vị bầu cử số 10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-thu-thanh-uy-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-418810.htm