Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng nhiều lãnh đạo khác.

Tại buổi làm việc Tập đoàn Gemadept cho biết, Cảng quốc tế Gemalink là cảng nước sâu chủ lực của tập đoàn này tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, do doanh nghiệp này liên doanh với hãng tàu nước ngoài đầu tư, khai thác. Hiện cảng này thuộc nhóm 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000DWT, tương ứng sức chở khoảng 24.000TEU.

Cảng quốc tế Gemalink tại Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đại diện tập đoàn này kiến nghị thành phố hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục mở rộng Cảng quốc tế Gemalink giai đoạn 2, dự kiến hoạt động vào quý 4, năm 2028, hướng tới nâng tổng công suất của cảng này lên hơn 4 triệu TEU mỗi năm và nâng tổng mức đầu tư toàn dự án là 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố sớm triển khai các dự án cảng sông để làm vệ tinh kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải và ưu tiên phát triển vận tải đường thủy nhằm giảm chi phí logistics và áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ. Tập đoàn Gemadept cũng đề xuất thành phố quy hoạch các vị trí mới để phát triển trung tâm logistics phức hợp, cảng cạn quy mô lớn.

Đồng chí Trần Lưu Quang (người chỉ tay) và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thị sát cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đối với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, Gemadept cho biết sẵn sàng cùng các đối tác xây dựng phương án đầu tư trung tâm hàng hải quốc tế tại đây.

Đáng chú ý, theo đại diện Gemadept, trong giai đoạn 2026-2030, nếu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ và đồng hành của thành phố, tập đoàn này dự kiến đầu tư tổng cộng 100.000 tỷ đồng tại thành phố và cam kết bố trí nguồn lực để phát triển các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy nhanh quá trình “xanh hóa” và chuyển đổi số.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những đóng góp của Tập đoàn Gemadept đối với sự phát triển của thành phố, trong đó có lĩnh vực cảng biển tại Cái Mép-Thị Vải cũng như việc ứng dụng khoa học, công nghệ, tiếp cận xu hướng phát triển xanh của hàng hải quốc tế vào hoạt động khai thác tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại Cảng quốc tế Gemalink. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành quan tâm giải quyết những kiến nghị cụ thể, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành, nhất là trong giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, quy hoạch, kiến trúc và thủ tục đầu tư.

Sau đó, đoàn đã khảo sát dự án cảng container quốc tế Cái Mép Hạ, dự án bến cảng và Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub).