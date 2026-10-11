Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao đổi với sinh viên về việc làm, cơ hội gắn bó với địa phương

Ngày 10/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và đông đảo thầy cô giáo, sinh viên nhà trường.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long.

Gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn

Tại chương trình, giảng viên, sinh viên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến cơ hội việc làm, điều kiện sinh sống, khả năng gắn bó lâu dài với Quảng Ninh. Các ý kiến cũng đề cập đến chính sách đãi ngộ, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo.

Trao đổi, giải đáp những nội dung được quan tâm, đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng, nền tảng tri thức vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, tìm kiếm việc làm và gắn bó lâu dài với địa phương.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, định hướng thời gian tới và các cơ chế, chính sách dành cho giáo dục, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, nguồn nhân lực trẻ có tri thức, năng lực và khát vọng cống hiến là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thành phố. Trong đó, sinh viên trường Đại học Hạ Long là lực lượng góp phần tạo dựng tương lai của Quảng Ninh.

Năm 2026, quy mô đào tạo của trường Đại học Hạ Long vượt 12.000 học viên, sinh viên. Nhà trường hiện đào tạo 26 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ, tiếp tục mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.

Chất lượng đào tạo từng bước được khẳng định. Với khóa tốt nghiệp giai đoạn 2022-2026, có 88,8% sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên, trong đó tỷ lệ loại giỏi và xuất sắc chiếm trên 23,1%.

Đồng chí Quản Minh Cường đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, gắn với nhu cầu thực tế và các nhiệm vụ phát triển của địa phương; chú trọng phát triển những ngành, lĩnh vực là lợi thế của trường. Đào tạo chuyên môn cần đi đôi với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến, niềm tự hào về nhà trường trong mỗi học sinh, sinh viên.

Định hướng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa

Các đại biểu bấm nút ra mắt Halou TV.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đến thăm trường quay ảo.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Bí thư Thành ủy đến thăm một số khoa, đơn vị của trường Đại học Hạ Long, thăm trường quay ảo và dự lễ ra mắt Halou TV; đồng thời thăm, dự giờ, trò chuyện với giáo viên, học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Đây là cơ sở giáo dục dự kiến được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường dự tiết học Toán Tiếng anh của Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh, đồng chí Quản Minh Cường đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong đó, cần chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, nghệ thuật, thể chất và ngoại ngữ. Đội ngũ giáo viên phải không ngừng trau dồi chuyên môn, giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với nghề, góp phần bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất và lý tưởng cách mạng.