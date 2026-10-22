Bí Thư Thành ủy Quảng Ninh: 'Không thể sử dụng tiền của người dân trái mục đích'

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nêu vấn đề.

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Các vấn đề cốt lõi từ việc định giá đất, giao đất, cho thuê đất cho đến những tranh chấp phức tạp tại các khu chung cư hỗn hợp và lỗ hổng trong phòng, chống trốn thuế bất động sản đang đòi hỏi những giải pháp căn cơ, đồng bộ.

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nêu vấn đề hợp đồng góp vốn.

Theo ông, bản chất hợp đồng góp vốn là các chủ doanh nghiệp bán nhà, trong khi quy định nhà chưa hình thành thì chưa được bán, các chủ doanh nghiệp huy động bằng những hợp đồng dân sự góp vốn không thể cấm.

Quảng Ninh trong một số dự án đang gặp vướng mắc, chủ đầu tư cũng tích cực tháo gỡ và đã gỡ được nhiều dự án. Song, cũng có một số chủ đầu tư không chịu hợp tác, trong khi đã thu tiền của người dân rồi dưới hình thức hợp đồng dân sự, nhiều dự án để tới 10 năm nay.

Đồng thời thông tin, vừa qua trên địa bàn TP Quảng Ninh, ông trực tiếp chỉ đạo xin ý kiến các cơ quan tố tụng cấp trên và tiến hành khởi tố, bắt giam một số tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của một số công ty bất động sản vì không hợp tác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Không thể để người dân tham gia góp vốn xong, chủ đầu tư lại bán căn đó cho 2 người hoặc dùng tiền của người dân mang đi đầu tư vào lĩnh vực khác, thì rõ là lừa đảo. Quan điểm của Quảng Ninh là tháo gỡ hết khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng không thể sử dụng tiền của người dân trái mục đích, phải để triển khai chính dự án mà người dân đã tham gia hợp đồng”, đại biểu Quản Minh Cường nói.

Trao đổi thêm với các đại biểu, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cho biết, hiện trên địa bàn đang vướng về điều kiện hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, các phân kỳ và trình tự chuyển nhượng dự án.

“Có những người chuyển nhượng dự án xong thì mất, người sau tiếp nhận lại không thực hiện chuyển nhượng như người trước và cho rằng người trước đó thực hiện trái luật, gây mâu thuẫn. Nhiều người dân không quen thực hiện nghĩa vụ theo bản án, sinh ra khiếu kiện. Do đó, chính quyền phải thực sự tháo gỡ để người dân được nhà thật”, đại biểu Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Liên quan tới dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quản Minh Cường chia sẻ, nếu căn cứ trên biên lai thuế, giá ở Quảng Ninh rẻ nhất cả nước.

Do đó, phải xử lý những người trốn thuế, kể cả người bán nhà: “Không thể để có chuyện bán căn nhà hàng chục tỷ, nhưng ghi thuế có 3 tỷ, còn 7 tỷ kia đi đâu, phần trăm chuyển nhượng của 7 tỷ kia tới mức truy tố”, đại biểu Quản Minh Cường nêu vấn đề.