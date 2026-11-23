Đánh thức nguồn lực văn hóa từ nền tảng di sản

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh - nhận định với không gian phát triển rộng lớn và tiềm năng đặc sắc, thành phố không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà đặc biệt coi trọng lĩnh vực văn hóa, xác định đây là nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành chương trình hành động với 14 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 8 nhóm nhiệm vụ và 40 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Quảng Ninh đặt ra những yêu cầu cao đối với phát triển văn hóa, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư thiết chế đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nâng cao khả năng sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh. Ảnh: P.C

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, hiện đại, gắn với mô hình quản lý tự chủ. Ở cấp thành phố, nhiều công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế đã hình thành như bảo tàng, thư viện, cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm, cung văn hóa thiếu nhi, quảng trường 30/10, cụm thông tin cổ động tại Mũi Sa Vĩ, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao.

Ở cơ sở, thành phố chú trọng đầu tư các trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, cùng 624 nhà văn hóa chính và 648 nhà văn hóa vệ tinh tại các thôn, khu phố. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nhà văn hóa được xây dựng gắn với bản sắc truyền thống, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa trở thành điểm đến để du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa địa phương.

Chương trình văn hóa đọc được triển khai thông qua xây dựng tủ sách cộng đồng số, thư viện mở, không gian đọc linh hoạt ở đô thị và nông thôn, phấn đấu đến năm 2030 có 80% người dân đọc sách thường xuyên. Hàng trăm lễ hội được duy trì, tổ chức mỗi năm, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

"Phát triển văn hóa không thể chỉ được đo bằng số lượng chương trình biểu diễn, buổi chiếu phim hay lễ hội mà người dân được tham gia. Điều quan trọng hơn là tăng trưởng kinh tế phải được chuyển hóa thành chất lượng sống, tiến bộ, công bằng xã hội, năng lực sáng tạo văn hóa và sự thụ hưởng thực chất của nhân dân", ông Quản Minh Cường cho biết.

Người dân là chủ thể của đời sống văn hóa

Quảng Ninh hiện có 609 di tích và cụm di tích, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích cấp quốc gia, 103 di tích cấp thành phố; 13 bảo vật quốc gia và 362 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó có 19 di sản cấp quốc gia.

Đặc biệt, thành phố có 2 di sản thế giới liên tỉnh, liên thành phố được UNESCO ghi danh, gồm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Từ nền tảng di sản phong phú ấy, thành phố xác định nhân dân phải là chủ thể tiếp nhận, sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo cơ chế, đầu tư thiết chế và bảo đảm cơ hội tiếp cận văn hóa; doanh nghiệp, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cộng đồng là những lực lượng trực tiếp đưa văn hóa vào đời sống.

Hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại chùa Đồng, Yên Tử để đón bình minh, hát "Quốc ca" vào giữa tháng 11. Ảnh: T.T

Năm 2026, Quảng Ninh tập trung xây dựng và triển khai các đề án chiến lược như phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa; bảo vệ, khai thác Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử gắn với Vịnh Bái Tử Long. Thành phố đồng thời hoàn thiện quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản; đẩy mạnh phân cấp quản lý và đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích.

Trên địa bàn hiện có hơn 2.000 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao hoạt động tại các nhà văn hóa và cộng đồng dân cư. Hàng trăm lễ hội dân gian được người dân tổ chức mỗi năm. Thành phố cũng khuyến khích cộng đồng tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, thương mại, góp phần phục vụ hơn 20 triệu lượt du khách đến tham quan các di tích, di sản và danh lam thắng cảnh.

Gắn bảo tồn di sản với công nghiệp văn hóa và thế hệ trẻ

Một dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển văn hóa của Quảng Ninh là việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào ngày 31/10/2026.

Theo định hướng của thành phố, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa gắn với du lịch đêm sẽ trở thành động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu sang xanh”. Trong đó, di sản là lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm là không gian mở rộng tiêu dùng, gia tăng trải nghiệm.

"Đến năm 2045, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của cả nước và điểm đến hàng đầu châu Á về du lịch di sản, kinh tế ban đêm. Bốn ngành công nghiệp văn hóa được xác định ưu tiên gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thiết kế sáng tạo và thủ công mỹ nghệ, truyền thông số. Thành phố phấn đấu hình thành ít nhất một tổ hợp sáng tạo văn hóa gắn với không gian ven biển, di sản, đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GRDP", ông Quản Minh Cường chia sẻ.

Người dân được thụ hưởng chính sách phát triển văn hóa tại Quảng Ninh. Ảnh: T.T

Để hiện thực hóa mục tiêu, nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ, được xác định giữ vai trò then chốt. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và giá trị con người Quảng Ninh gắn với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tháng 6/2026, thành phố thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, đào tạo 5 ngành gồm diễn viên múa, hội họa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương tây và thanh nhạc. Năm 2027, trường dự kiến mở thêm 5 ngành đào tạo, trong đó có nghệ thuật biểu diễn chèo, cải lương, nhiếp ảnh và thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường mong muốn mỗi người không chỉ phát huy tài năng, tình yêu nghệ thuật mà còn không ngừng học tập, rèn luyện, gắn bó với đời sống lao động, sản xuất của nhân dân. Đối với mỗi người dân, việc xây dựng văn hóa cần bắt đầu từ những hành động cụ thể. Đó là giữ gìn nếp sống văn minh, ứng xử nhân ái, trân trọng giá trị truyền thống, có trách nhiệm với môi trường và chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.