Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp xúc cử tri các phường Bắc Giang, Đa Mai

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Đại biểu Tổ số 4 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri hai phường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động quản lý tại cơ sở. Trong đó, cử tri phường Bắc Giang đề nghị thành phố quan tâm rà soát, giải quyết các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố; có hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, thời gian đóng và điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với nhóm đối tượng quá tuổi nghỉ hưu nhưng chưa có đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Cử tri phường Đa Mai kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, sửa chữa, cải tạo mặt bờ đê sông Thương từ đầu cầu đường sắt tổ dân phố Mỹ Độ đến khu vực Cống Bún thuộc phường Tiền Phong. Lý do là mặt bờ đê này thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND thành phố trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp nhằm giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, nhất là chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng còn khó khăn, bảo đảm điều kiện để người dân yên tâm lao động, công tác.

Đối với kiến nghị về đất dân cư dịch vụ, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đã rà soát toàn bộ các dự án, xây dựng phương án xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ngay sau khi các quy định của Luật Đất đai sửa đổi được triển khai.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, sau khi trở thành thành phố, Bắc Ninh có thêm nhiều cơ chế, thẩm quyền để thúc đẩy phát triển. Thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật...

Cử tri phường Đa Mai nêu ý kiến.

Về định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí cho biết thành phố sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án mở rộng của doanh nghiệp hiện có; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương lân cận; nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông hiện đại, quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy đề nghị hai phường Bắc Giang và Đa Mai tiếp tục phát huy trách nhiệm trong nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Quan tâm rà soát, khắc phục những bất cập trong hệ thống chiếu sáng, thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm môi trường đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí cũng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền hai phường cần đặc biệt quan tâm phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước những yêu cầu của thực tiễn phát triển địa phương, Bí thư Thành ủy mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến, hiến kế để cùng xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại và bền vững.

Tin, ảnh: Quốc Trường