Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tiếp xã giao Ngài Hà Vĩ.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nồng nhiệt chào mừng Ngài Hà Vĩ cùng đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đến thăm và dự hội nghị tại Bắc Ninh. Đồng chí khẳng định, sự hiện diện của Ngài Đại sứ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Ninh thời gian qua là cầu nối quan trọng vun đắp tình đoàn kết, gắn bó và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả hợp tác giữa Bắc Ninh với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh có lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện. Thành phố luôn quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn tiếp tục thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, kinh tế số và năng lượng xanh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trao đổi về định hướng phát triển hạ tầng giao thông, đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu kỹ về công nghệ, phương án kết nối và lộ trình triển khai tuyến đường sắt, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bắc Ninh nhận thức rõ những lợi ích thiết thực mà các dự án đường sắt mang lại, qua đó tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho biết, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến mô hình đô thị sáng tạo, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quy hoạch, quản lý và vận hành đô thị. Đồng chí mong muốn Ngài Đại sứ quan tâm kết nối, giới thiệu các chuyên gia, doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến để hỗ trợ thành phố nghiên cứu, triển khai các mô hình phù hợp.

Ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phát biểu.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bắc Ninh mong muốn thúc đẩy hợp tác, tiếp cận các công nghệ xử lý rác thải phát điện có hiệu suất cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và mô hình đô thị sinh thái bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị Ngài Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc có năng lực, công nghệ và kinh nghiệm đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bắc Ninh; đặc biệt là các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ bày tỏ ấn tượng trước những đổi thay, bước phát triển của Bắc Ninh và vai trò, vị trí quan trọng của địa phương trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ vui mừng thông tin, sau chuyến thăm và làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm, tìm hiểu và đầu tư tại Bắc Ninh. Theo Đại sứ, sức hấp dẫn của Bắc Ninh không chỉ đến từ vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng mà còn bởi môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng và sự sát sao, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại sứ cho rằng, đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Trung Quốc tin tưởng, lựa chọn Bắc Ninh làm địa điểm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với sự gia tăng về quy mô đầu tư, hàm lượng công nghệ trong các dự án của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng ngày càng được nâng cao. Ngài Hà Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo thành phố, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác thiết thực và toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới.

Trao đổi về hợp tác thương mại, Ngài Hà Vĩ đánh giá Bắc Ninh có tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, xuất khẩu cả hàng hóa nông sản và hàng hóa công nghiệp. Thời gian qua, nhiều mặt hàng nông sản của Bắc Ninh đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ cho biết, hai bên đã có những trao đổi nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thông quan tại các cửa khẩu. Đại sứ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hà Vĩ.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc có những nét đặc thù, với nền tảng và kết quả hợp tác tích cực, Ngài Hà Vĩ cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất.

Đề cập đến lĩnh vực giao thông, Đại sứ Hà Vĩ quan tâm đến tuyến đường sắt kết nối Bắc Ninh với các địa phương và Trung Quốc. Đại sứ cho rằng cần nghiên cứu nâng cao tốc độ vận hành của tuyến đường sắt hiện có, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Ngài Hà Vĩ cũng bày tỏ sẵn sàng kết nối, giới thiệu các chuyên gia, doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm tham gia xây dựng đô thị thông minh tại Hà Nội để hỗ trợ Bắc Ninh nghiên cứu, triển khai các mô hình phù hợp. Bên cạnh đó, Đại sứ đề cập khả năng hợp tác trong lĩnh vực xử lý rác thải phát điện, ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ tuần hoàn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Ngài Hà Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện kết nối các đối tác Trung Quốc với Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy các nội dung hợp tác được trao đổi tại buổi tiếp sớm được nghiên cứu, triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của thành phố và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.