Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bắc Ninh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trò chuyện cùng Giám mục Đỗ Quang Khang.

Tại buổi tiếp, Giám mục Đỗ Quang Khang cùng đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bắc Ninh gửi lời chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nhân sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương.

Giám mục bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Bắc Ninh đạt được, đồng thời tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Giám mục khẳng định, Giáo phận Bắc Ninh tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo phát huy tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giám mục Đỗ Quang Khang tặng hoa chúc mừng.

Cùng với đó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Qua đây, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa đồng bào Công giáo với cấp ủy, chính quyền, chung sức xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Giám mục Đỗ Quang Khang và đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu và trách nhiệm cao hơn đối với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng quà lưu niệm cho Giám mục Đỗ Quang Khang.

Thay mặt Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cảm ơn đồng bào Công giáo tại khu vực triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã đồng thuận, phối hợp với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phục vụ dự án trọng điểm. Đồng chí mong muốn tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định, phát huy những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái bày tỏ mong muốn Giám mục Đỗ Quang Khang cùng các chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành với thành phố trong giai đoạn tới; chung tay củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.