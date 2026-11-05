Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Văn Khắc Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Châu Nghĩa Văn, Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Foxconn giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, chiến lược sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu và tình hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong đó có địa bàn Bắc Ninh.

Thành lập năm 1974 tại Đài Loan (Trung Quốc), Foxconn hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất điện tử, có mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Tập đoàn bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2007. Đến nay, Foxconn có 27 công ty tại 5 địa phương. Riêng tại Bắc Ninh, Tập đoàn có 22 dự án, tạo việc làm cho khoảng 140 nghìn lao động.

Những năm qua, Foxconn đã trở thành một trong những nhà đầu tư có quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp, xuất khẩu, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh. Hoạt động của Tập đoàn cũng góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong chuỗi cung ứng và sản xuất điện tử toàn cầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái làm việc với Tập đoàn Foxconn Việt Nam.

Phát biểu tại đây, ông Châu Nghĩa Văn bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Văn phòng Tổng bộ. Đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Bắc Ninh, Tổng Giám đốc cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các cấp ngành của địa phương đối với doanh nghiệp thời gian qua.

Ông khẳng định, Bắc Ninh là cứ điểm quan trọng nhất của Foxconn tại Việt Nam; đồng thời thông tin, hiện nay, Tập đoàn đẩy mạnh chiến lược “3+3+3”, gồm ba ngành mới là xe điện, y tế số và robot; ba công nghệ trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và truyền thông thế hệ mới; cùng ba nền tảng là sản xuất thông minh, xe điện thông minh và thành phố thông minh. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Foxconn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khách hàng để cùng phát triển. Trong phát triển kinh doanh, Foxconn luôn quan tâm trách nhiệm xã hội.

Nhân dịp này, ông mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khi mở rộng dự án; tuyển dụng lao động, nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Tập đoàn cam kết luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, chung sức, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu thăm khu trưng bày công nghệ của Tập đoàn.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Foxconn trong thời gian qua, từ quy mô khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn 7.500 USD sản xuất núm ti vi đen trắng, Tập đoàn đã vươn lên trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp tích cực của Foxconn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng đĩa di sản Bắc Ninh cho lãnh đạo Foxconn Việt Nam.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh, địa phương mong muốn Foxconn tiếp tục đồng hành tham gia phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn. Đồng thời, Foxconn tiếp tục chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động trên địa bàn.

Đồng chí cũng kỳ vọng Foxconn phát huy vai trò, tầm vóc và ảnh hưởng trong hệ sinh thái công nghiệp để kết nối, giới thiệu các đối tác, bạn hàng tiềm năng đến đầu tư tại Bắc Ninh; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách hỗ trợ đầu tư của địa phương. Trong quá trình hoạt động, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Tập đoàn cần kịp thời phản ánh để thành phố xem xét, tháo gỡ nhanh chóng.

Ông Châu Nghĩa Văn, Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Bắc Ninh, địa phương cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Foxconn cùng các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển bền vững và lâu dài.