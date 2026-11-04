Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái: Khơi nguồn động lực mới phát triển kinh tế - xã hội 8 xã khu vực Sơn Động

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Vân Sơn, An Lạc, Tuấn Đạo, Yên Định, Dương Hưu và Tây Yên Tử.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cùng một số sở, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo.

Nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, văn hóa, du lịch

8 xã khu vực Sơn Động có tổng diện tích tự nhiên hơn 784 km², dân số trên 100,5 nghìn người. Đây là địa bàn miền núi, có lợi thế về tài nguyên rừng, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi và du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với quần thể Tây Yên Tử.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị tại các xã cơ bản ổn định, hoạt động của chính quyền thông suốt. Các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Động đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay các xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại một số nơi còn cao. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp xã rất thiếu, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin và pháp luật, trong khi khối lượng công việc sau sắp xếp tăng lên.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã đề xuất thành phố nhiều giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng sinh thái - văn hóa. Thu hút doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản, tạo việc làm tại chỗ; hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và cộng đồng. Kết nối không gian du lịch Tây Yên Tử - Đồng Cao - Khe Rỗ, gắn phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan, bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử đề xuất giải pháp phát triển giao thông, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhiều ý kiến đề xuất thành phố quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường có tính chất huyết mạch, kết nối liên vùng. Ngoài ra, xã Đại Sơn đề xuất đầu tư tuyến đường từ Cầu Suối Xả vào thôn Non Tá dài khoảng 12 km; xây dựng bếp ăn, phòng nghỉ bán trú tại các trường liên cấp. Xã Dương Hưu kiến nghị đầu tư, nâng cấp một số trường học và hạ tầng xử lý rác thải…

Các ý kiến, kiến nghị được đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ và giải đáp theo thẩm quyền. Một số ý kiến đề xuất thành phố ban hành nghị quyết với nhóm đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư tiềm năng, tập trung nguồn lực mới đủ mạnh để khơi thông những điểm nghẽn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, làm rõ một số nội dung.

Phát biểu tại đây, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố chia sẻ với những khó khăn của 8 xã miền núi; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, quyết tâm vươn lên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan quan tâm hỗ trợ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế rừng... Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa khu vực 8 xã miền núi Sơn Động trở thành vùng phát triển năng động phía Đông của thành phố.

Tạo động lực phát triển chung

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 8 xã khu vực Sơn Động trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực dù còn không ít khó khăn về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu. Ngay sau hội nghị này cần tập trung rà soát, chỉ rõ việc còn chậm, xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm Thành ủy giao tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6/1/2026.

Trước mắt, các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh dự toán thu ngân sách phù hợp thực tế; khi xây dựng dự toán năm 2027 phải thảo luận, thống nhất với cấp xã trước khi giao, bảo đảm tính khả thi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phát triển hạ tầng, đồng chí yêu cầu rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối vùng như quốc lộ 31, quốc lộ 279, đường tỉnh 293 kéo dài, 291, 291C và các tuyến kết nối khác. Quan tâm xử lý những đoạn đường xuống cấp, điểm ngập lụt, sạt lở; từng bước thay thế các ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ bằng cầu kiên cố. Tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công, nhà, đất dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi phát biểu.

Đồng chí gợi mở nhiều giải pháp định hướng các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng đất đồi rừng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; chuyển từ khai thác, bán gỗ thô sang chế biến sâu, phát triển rừng gỗ lớn, cây công trình có giá trị kinh tế cao. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản.

Cùng đó, bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, gắn phát triển kinh tế rừng với nâng cao sinh kế cho người dân. Tập trung bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị không gian du lịch sinh thái, văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành phát biểu.

Các địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhất là phòng học kiên cố, bếp ăn bán trú tại các xã vùng khó khăn. Giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Bí thư Thành ủy kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Động.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm hơn nữa công tác dân vận, khơi dậy nội lực, ý chí vươn lên trong Nhân dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của 8 xã, đồng chí giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng nội dung.

*Trước đó, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành uỷ cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Sơn Động. Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Dương Thị Từ, thôn Mai Hiên, xã Sơn Động, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà cắt băng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Dương Thị Từ.

Ngôi nhà được khởi công ngày 10/8, hoàn thành vào giữa tháng 9/2026 với tổng kinh phí xây dựng 315 triệu đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Sơn Động hỗ trợ 20 triệu đồng; số còn lại do gia đình, người thân, các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ. Nhân dịp này, đại diện địa phương cũng trao những phần quà thiết thực, động viên gia đình ổn định cuộc sống.