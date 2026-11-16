Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái khảo sát mô hình đô thị sinh thái tại Trung Quốc

Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện một số cơ quan, đơn vị của thành phố và Tập đoàn AMACCAO.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái khảo sát thực tế tại khu dân cư sinh thái Đào Hoa Nguyên.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16 đến 20/11, nhằm triển khai chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy ngoại giao kinh tế cấp địa phương.

Tại Hàng Châu, đoàn khảo sát cảnh quan tổng thể khu dân cư sinh thái Đào Hoa Nguyên, tìm hiểu phương án quy hoạch, bố trí nhà ở và các tiện ích dịch vụ trên địa hình đồi núi.

Nằm ở vùng đồi núi Phượng Hoàng, cách trung tâm Hàng Châu khoảng 20 km, Đào Hoa Nguyên là khu nhà ở kết hợp dịch vụ có quy mô khoảng 180 ha. Dự án được triển khai từ năm 2000, gồm ba phân khu Đông, Tây và Nam với tổng số 686 căn biệt thự.

Điểm nổi bật của dự án là việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên ngay từ khâu quy hoạch. Các sườn đồi, hồ nước và thảm thực vật được ưu tiên giữ lại; những cụm nhà thấp tầng bố trí theo thế đất, xen kẽ các khoảng cây xanh. Cách tổ chức không gian này tạo sự gắn kết giữa công trình kiến trúc với cảnh quan, đồng thời khai thác đặc điểm địa hình để bố trí các khu chức năng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khu dân cư sinh thái Đào Hoa Nguyên.

Tại phân khu Đông, hồ Đào Hoa là điểm nhấn cảnh quan, xung quanh bố trí các cụm nhà ở, nhà câu lạc bộ, hồ bơi và sân thể thao. Kiến trúc toàn khu đa dạng, từ nhà có sân trong theo lối truyền thống Trung Quốc đến biệt thự mang phong cách Bắc Mỹ và châu Âu.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao cách quy hoạch Đào Hoa Nguyên, nhất là việc giữ lại cây xanh, mặt nước và bố trí công trình phù hợp với địa hình. Đồng chí cho rằng đây là một hướng thành phố Bắc Ninh có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu quy hoạch các khu đô thị mới.