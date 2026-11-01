Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sản, xã Vân Sơn

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lê Minh Hoàng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Sản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu về dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Sản ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930 - 2026); đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Thôn Sản nằm ở phía Bắc xã Vân Sơn, diện tích tự nhiên hơn 10 km². Thôn có 221 hộ, 946 nhân khẩu; trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tày và Dao.

Nhân dân thôn Sản đến dự Ngày hội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tập hợp, vận động của Ban Công tác Mặt trận, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư của thôn tiếp tục được củng cố, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Với lợi thế diện tích rừng kinh tế (khoảng 778 ha), người dân từng bước phát huy tiềm năng lâm nghiệp, kết hợp phát triển chăn nuôi, nuôi ong lấy mật và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Năm 2026, thu nhập từ rừng kinh tế của thôn ước đạt hơn 8 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới cũng như các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Sản.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm. Hiện thôn còn 11,3% hộ nghèo, 9,5% hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh bày tỏ vui mừng khi cùng các đồng chí trong đoàn công tác của thành phố về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với bà con khu dân cư thôn Sản; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, ban quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân thôn Sản đạt được.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Ngày hội.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 180 tỷ USD. Những kết quả đạt được tạo nền tảng và điều kiện quan trọng để thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, trong đó có các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đóng góp vào kết quả ấy có sự đóng góp của người dân toàn thành phố, trong đó có đồng bào các dân tộc thôn Sản, xã Vân Sơn.

Các đại biểu gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ và Nhân dân xã Vân Sơn.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Vân Sơn, thôn Sản tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vai trò của người có uy tín, người cao tuổi và những cá nhân tiêu biểu.

Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cần sâu sát cơ sở, trở thành cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, kịp thời phản ánh và giải quyết những vấn đề, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động tại khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái thăm khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của thôn Sản.

Đẩy mạnh phong trào thi đua vượt khó, phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, địa phương quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó chú trọng những giá trị văn hóa truyền thống như: Hát then, đàn tính, lễ cấp sắc... Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đối tượng chính sách, hộ nghèo. Chủ động rà soát, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, sạt lở, lũ lụt và cháy rừng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho 3 hộ nghèo xã Vân Sơn.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị cần tiếp tục xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện “Bình dân học vụ số”; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ cơ sở cần gần dân, sát dân, lắng nghe và có trách nhiệm với Nhân dân, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ mỗi khu dân cư.

Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu tặng hoa, quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho cán bộ, Nhân dân thôn Sản.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho Ban Công tác mặt trận thôn Sản.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân khu dân cư Sản (thôn Sản) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026; Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho Ban Công tác mặt trận thôn Sản có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026.

Cũng tại Ngày hội, 3 hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, mỗi hộ 100 triệu đồng; 25 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo thôn Sản được nhận quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố.

Nhân dân thôn Sản múa sạp trong Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thôn Sản tổ chức múa sạp, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của thôn và thi kéo co, bóng chuyền hơi, ném còn, bắn nỏ.