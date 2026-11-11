Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái dự hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc

Cùng dự về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu khai mạc.

Về phía Trung Quốc có ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng các hội, chi hội thành viên và gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh nồng nhiệt chào mừng ngài Hà Vĩ, các đồng chí lãnh đạo, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến tham dự hội nghị.

Ngài Hà Vĩ phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động gặp mặt, đối thoại, đồng chí cho rằng, tinh thần hợp tác cùng chung một con thuyền, đồng lòng vượt qua khó khăn, cùng có lợi, cùng phát triển chính là phương châm hợp tác mà Bắc Ninh mong muốn xây dựng với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc hiện dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Bắc Ninh với khoảng 1.664 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12,56 tỷ USD.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Văn Thịnh trân trọng cảm ơn Đại sứ Hà Vĩ đã quan tâm, hỗ trợ; ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đã tin tưởng lựa chọn Bắc Ninh, đồng hành cùng địa phương trong thời gian qua.

Đại biểu dự hội nghị.

Về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí khẳng định, Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng và khu vực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Đồng thời là cửa ngõ kết nối vận tải hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Những kết quả phát triển kinh tế đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định sức bật của địa phương. 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố ước đạt 204,7 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán cả năm.

Kết quả trên là minh chứng cho năng lực sản xuất công nghiệp, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với Bắc Ninh. Tuy nhiên, địa phương không chỉ hướng tới tăng trưởng về quy mô mà đang tập trung chuyển đổi mô hình phát triển theo chiều sâu, chuyển từ lợi thế về chi phí lao động, tài nguyên sang lợi thế về công nghệ; từ thu hút dự án riêng lẻ sang thu hút đầu tư có chọn lọc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bắc Ninh xác định lợi thế vị trí địa lý và khả năng kết nối giao thông liên vùng là một trong những điều kiện quan trọng. Đồng chí cho rằng, việc Trung Quốc khai trương kênh đào Bình Lục tại Quảng Tây ngày 16/9/2026 mở ra cơ hội hợp tác logistics, tạo điều kiện hình thành phương thức vận tải mới giữa các trung tâm công nghiệp, thương mại phía Nam Trung Quốc với thị trường ASEAN. Đối với Bắc Ninh, đây là cơ hội để nghiên cứu mở rộng các tuyến vận tải thủy bằng sà lan, kết nối cảng Bình Lục với các ICD trên sông Đuống, trong đó có ICD Tân Cảng Quế Võ.

Bên cạnh đó, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đưa vào vận hành năm 2027 được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển mới cho Bắc Ninh, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại và dịch vụ quốc tế. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc quan tâm hỗ trợ, phát huy năng lực logistics tổng hợp của Trung tâm logistics quốc tế Bắc Giang với quy mô 75 ha kho bãi hậu cần trong việc triển khai chương trình vận chuyển hàng hóa hai chiều thuộc khuôn khổ Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Để biến tiềm năng, lợi thế thành kết quả cụ thể, Bắc Ninh xác định ba định hướng hợp tác trọng tâm, gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh chủ trì phiên thảo luận, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc công bố, ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk) tại hội nghị thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng chí nhấn mạnh, China Desk không phải là một tầng thủ tục hành chính mới mà là đầu mối kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc với các cơ quan chức năng của thành phố. Theo đó, những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp xử lý và theo dõi việc phản hồi theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng phát triển hạ tầng công nghiệp, logistics đồng bộ, hiện đại, xanh và thông minh; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dự án theo chất lượng, công nghệ và khả năng lan tỏa.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục đồng hành với Bắc Ninh thông qua việc đầu tư dài hạn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, bình đẳng; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, xây dựng, hạ tầng, lao động, thuế, hải quan và các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn trao Quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Phát biểu tại hội nghị, ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đánh giá cao đà phát triển kinh tế - thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định Bắc Ninh là địa bàn chiến lược thu hút FDI Trung Quốc, tập trung vào các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và năng lượng mới.

Đại sứ Hà Vĩ ghi nhận lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng logistics và sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là việc thành lập China Desk. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, sản xuất thông minh và phát triển xanh. Đồng thời, mong muốn Bắc Ninh tiếp tục tối ưu hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống công nghiệp hỗ trợ và tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trao đổi tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng đánh giá cao việc thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị, coi đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động lắng nghe và đồng hành của chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong xu hướng dịch chuyển đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế nhờ vị trí địa lý thuận lợi, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và môi trường chính trị - xã hội ổn định. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng logistics, năng lực công nghiệp hỗ trợ và tính minh bạch của môi trường kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của các địa phương trong thời gian tới.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ tặng hoa chúc mừng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk).

Ông đề xuất bốn nội dung cần ưu tiên: Chuyển từ hợp tác đầu tư đơn thuần sang hợp tác phát triển chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, hướng tới công nghệ cao và phát triển bền vững; tăng cường tuân thủ quy định thương mại quốc tế, bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đối thoại, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm tính khả thi của các dự án đầu tư.

Ông cũng khẳng định, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẵn sàng phối hợp với chính quyền thành phố Bắc Ninh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức các hoạt động kết nối nhà cung ứng, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển các chương trình đầu tư có chiều sâu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, hạ tầng khu công nghiệp, lao động, thuế, hải quan, điện, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, logistics và các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ví như Công ty trách nhiệm hữu hạn Micro Commercial Component Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia ngành bán dẫn; chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân. Hay như Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại đầu tư và Dịch vụ Hoa Việt hỏi về quy định suất đầu tư tối thiểu đối với dự án FDI...

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, lãnh đạo thành phố và đại diện các cơ quan chức năng trực tiếp lắng nghe, trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền; ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị cần tiếp tục phối hợp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Bắc Ninh công bố Quyết định thành lập Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc. Đây là đầu mối chuyên trách nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc gồm 13 thành viên, do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ làm đầu mối kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc; tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị; phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất hướng xử lý, theo dõi và đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thúc đẩy hoạt động xúc tiến, kết nối và mở rộng hợp tác đầu tư giữa Bắc Ninh với các đối tác Trung Quốc.

Tại chương trình ra mắt, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đã trao Quyết định thành lập cho đồng chí Phạm Văn Thịnh, Tổ trưởng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc và tặng hoa. Ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng các thành viên Tổ.