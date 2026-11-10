Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và phường Kinh Bắc, Song Liễu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo thành phố Bắc Ninh.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh; các Thượng toạ, Chư tôn đức, tăng ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh, Hòa thượng Thích Thanh Phụng thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới; suy tôn, suy cử nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa X và thông qua Hiến chương Giáo hội sửa đổi lần thứ VIII.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng.

Phật giáo thành phố Bắc Ninh có 12 vị được suy tôn, suy cử tham gia Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X. Trong đó, Hòa thượng Thích Thanh Dũng được suy tôn Phó Pháp chủ; Hòa thượng Thích Thanh Quyết và Thượng tọa Thích Đức Thiện được suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Phụng được suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; 6 vị tham gia Ủy viên Hội đồng Trị sự và 2 vị là Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự. Đây là sự ghi nhận của Giáo hội đối với uy tín, đạo hạnh và những đóng góp của các chức sắc Phật giáo thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chúc mừng chức sắc Phật giáo tham gia Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Thái chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đồng thời chúc mừng các chức sắc của Phật giáo thành phố được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tín nhiệm suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đồng chí khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các vị chức sắc mà còn là niềm tự hào của thành phố, thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình tu hành, uy tín và những đóng góp tích cực của Phật giáo Bắc Ninh đối với Giáo hội cũng như sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, nơi Phật giáo sớm hình thành và phát triển với nhiều di tích, danh lam gắn liền với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thành phố luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ chư tôn đức, tăng ni, Phật tử trong việc phát huy tinh thần "hộ quốc an dân", đồng hành với dân tộc, sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông tin về tình hình phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong 10 tháng năm 2026, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt kết quả cao.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được xác định là nền tảng quan trọng để xây dựng Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc riêng…

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đội ngũ chư tôn đức, tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các Thượng tọa, chư tôn đức, tăng ni dâng hương tại Chính điện, chùa Đại Thành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo thành phố tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm, hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các hoạt động Phật sự, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, những hoạt động vì cộng đồng; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ luôn quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo, Giáo hội Phật giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật; kịp thời lắng nghe, trao đổi và giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống gắn bó cùng dân tộc và những đóng góp tích cực trong thời gian qua. Giáo hội Phật giáo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đại biểu dâng hương tại Chính điện, chùa Đại Thành.

Phát biểu cảm tạ, Hòa thượng Thích Thanh Phụng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền thành phố đối với hoạt động Phật sự. Ban Trị sự sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X; hướng dẫn, điều hành hoạt động Phật sự theo đúng Hiến chương Giáo hội; vận động tăng ni, phật tử giữ gìn nếp sống đạo đức, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.