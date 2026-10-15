Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh kiểm tra tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư, có quy mô 197,1 ha, thuộc địa bàn phường Việt Yên và phường Đa Mai, khởi công tháng 8/2025

Đến tháng 9/2026, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 50 ha với các hạng mục: San nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thu gom nước thải, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, phòng cháy, chữa cháy và cây xanh cảnh quan.

Đã xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 có công suất thiết kế 6.000 m³/ngày đêm (tổng công suất cả giai đoạn là 8.000 m³/ngày đêm).

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương hoàn trả đường dân sinh, kênh mương nội đồng, xây dựng điểm tập kết rác thải và cải tạo một số công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Đến nay đã có một số nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp với tổng vốn gần 600 tỷ đồng.

Đối với 89,8 ha còn lại thuộc giai đoạn 1, doanh nghiệp dự kiến thực hiện giải phóng mặt bằng theo phương thức cuốn chiếu, bàn giao đến đâu tổ chức thi công hạ tầng đến đó; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2027, đưa toàn bộ diện tích vào khai thác từ đầu quý II/2028.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhà đầu tư cho biết dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng do phát sinh tình trạng cơi nới công trình, trồng cây sau thông báo thu hồi đất; một số hộ dân yêu cầu bồi thường vượt quy định, chưa phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng.

Công tác di dời mồ mả cũng phức tạp, riêng giai đoạn 1 đã phát hiện 353 ngôi mộ vô chủ. Do khó khăn trong bố trí đất nghĩa trang, chủ đầu tư phải mua đất thuộc quy hoạch nghĩa trang Đồi Lăng để di dời, bảo đảm tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, dù đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 ha song đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết. Việc đầu tư hệ thống tiêu thoát nước, trạm bơm và đường kết nối khu vực cũng cần được quan tâm tháo gỡ. Chủ đầu tư kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thủ tục đất đai.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu thăm, kiểm tra Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án.

Các sở, ngành và chính quyền hai phường cần trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, rà soát từng nội dung kiến nghị, xác định rõ việc thuộc thẩm quyền để tập trung xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo bằng văn bản đến UBND thành phố xem xét, giải quyết. Các thủ tục có thể hoàn thành sớm cần được đẩy nhanh, không để tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đối với kiến nghị về đầu tư trạm bơm, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước ra sông Thương và hoàn thiện tuyến đường kết nối, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát tổng thể quy hoạch khu đô thị, khu dân cư và hạ tầng khu vực, đánh giá nhu cầu thực tế để đề xuất phương án phù hợp. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm năng lực tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn, bảo đảm không chỉ phục vụ hoạt động của khu công nghiệp mà còn đáp ứng yêu cầu tiêu úng cho khu vực lân cận.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo việc triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và có văn bản báo cáo UBND thành phố về phương án xử lý. Quan điểm là huy động tối đa các nguồn lực, trong đó chú trọng nguồn lực ngoài nhà nước, nguồn lực tư nhân để đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình. Những phần việc có thể triển khai trước cần chủ động phối hợp thực hiện ngay, không chờ đợi đồng bộ tất cả các hạng mục mới bắt đầu.

Về giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thực hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận trong kiểm đếm, bàn giao mặt bằng và di dời mồ mả.

Chính quyền phường Việt Yên và phường Đa Mai cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển công nghiệp với tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị hai địa phương phối hợp với doanh nghiệp rà soát nhu cầu tuyển dụng, cơ cấu ngành nghề và khả năng đáp ứng của lực lượng lao động tại chỗ; từ đó xây dựng định hướng đào tạo, kết nối việc làm, tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân. Doanh nghiệp phát triển ổn định, người dân có việc làm và thu nhập là mục tiêu cần hướng tới trong quá trình phát triển khu công nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên kêu gọi các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà phục vụ sản xuất.

Việc phát triển hạ tầng cần được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao sức hấp dẫn của khu công nghiệp đối với các nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái kiểm tra thực địa, trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện chủ đầu tư về thực hiện dự án.

Đánh giá cao sự phối hợp của chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương, đồng chí Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố quyết tâm năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 12,5%, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án là nhiệm vụ quan trọng.

Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh đầu tư, sớm đưa hạ tầng vào khai thác, phấn đấu lấp đầy diện tích khu công nghiệp giai đoạn 1, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trên địa bàn thành phố.