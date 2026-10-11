Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chào mừng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng.

Sau ba kỳ tổ chức tại Trung Quốc, Đà Nẵng được lựa chọn là địa điểm tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, cải cách tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số tại diễn đàn lần này sẽ tạo tiền đề xây dựng môi trường pháp lý vững chắc, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, Đà Nẵng được định hướng là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung, tập trung phát triển hạ tầng cảng biển, sân bay; hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân. Ảnh: T.CÔNG

Hiện nay, Đà Nẵng có quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với 4 địa phương và 1 cơ quan của Trung Quốc, có 144 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn gần 820 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 448.700 lượt khách du lịch Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang mong muốn thời gian tới, các cơ quan tư pháp Trung Quốc tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, ứng dụng chuyển đổi số và quản trị tòa án.

Đồng thời kỳ vọng hai bên tận dụng tối đa cơ hội từ các thỏa thuận cấp cao để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Đà Nẵng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo thành phố; chúc mừng thành công của Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư và bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước cảnh quan thiên nhiên, nếp sống văn minh đô thị cùng sự phát triển năng động của Đà Nẵng.

Chánh án Trương Quân nhấn mạnh, xây dựng môi trường pháp quyền minh bạch, công bằng là nền tảng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và thúc đẩy giao thương bền vững.

Chánh án Trương Quân khẳng định, các cơ quan tư pháp Trung Quốc luôn sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong công tác đào tạo, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; đồng thời phát huy vai trò kết nối để góp phần thúc đẩy, mở rộng hợp tác, đầu tư hiệu quả tại Đà Nẵng trong thời gian tới.