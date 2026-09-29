Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Tiến độ dự án phải đo bằng sản phẩm cụ thể

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Các dự án được xem xét gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây thành phố; Dự án tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai; Dự án hệ thống đường sắt đô thị thành phố (Trung tâm Đà Nẵng - Hội An); Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại; Dự án đầu tư tổng thể bến cảng container Liên Chiểu; Dự án xây dựng khu đô thị lấn biển trên vịnh, biển Đà Nẵng; Dự án Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Danang Downtown).

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận sự chủ động của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lớn; nhiều dự án đang nghiên cứu tiền khả thi hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư, một số dự án còn vướng quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, cơ chế và chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Nhấn mạnh các dự án có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố xác định tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm; chuyển mạnh từ quản lý thủ tục sang tổ chức thực hiện để có sản phẩm cụ thể. Từng dự án phải được rà soát, phân loại theo giai đoạn triển khai và mức độ hoàn thành, xác định rõ việc cần làm, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm.

Những vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố phải được chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không để hồ sơ chuyển qua lại giữa các cơ quan.

Đối với dự án đầu tư công, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tái định cư, vật liệu và thủ tục để tổ chức thi công, giải ngân vốn. Với dự án ngoài ngân sách, thành phố đồng hành giải quyết thủ tục thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời quản lý chặt tiến độ và cam kết của nhà đầu tư.

Đối với các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây, Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, tiếp thu ý kiến thẩm định và chuẩn bị các thủ tục liên quan. Với tuyến cao tốc nối trung tâm thành phố đến Chu Lai, cần tiếp tục nghiên cứu, thẩm định phương án hướng tuyến, phân kỳ đầu tư và nguồn lực; tính toán lâu dài về không gian phát triển, đặc biệt lưu ý giải pháp thoát lũ, chống ngập trong thiết kế.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới và nghiên cứu lộ trình đầu tư phù hợp nhu cầu, nguồn lực. Hai dự án tại Bến cảng Liên Chiểu cần được đẩy nhanh các thủ tục liên quan, tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp hợp pháp. Với dự án khu đô thị lấn biển trên vịnh, biển Đà Nẵng, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Đối với Danang Downtown và các hạng mục liên quan, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung giải quyết phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư; làm việc với từng trường hợp để xây dựng phương án công khai, minh bạch.

Đồng thời, đẩy nhanh thẩm định, điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết; xử lý các phần việc tiếp theo của dự án.

Sau buổi làm việc, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố hoàn thiện tiến độ tổng thể của 7 dự án, xác định rõ “đường găng” tiến độ cùng từng mốc công việc, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm. Tiến độ phải được đo bằng sản phẩm, kết quả cụ thể.