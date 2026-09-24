Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, tặng quà trẻ em dịp Trung thu

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: ĐNO

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị nội trú và gia đình, chia sẻ những khó khăn trong quá trình chăm sóc, điều trị. Ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, phát triển đội ngũ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua liên kết, trao đổi chuyên môn với các bệnh viện, trường đại học trong nước và hợp tác quốc tế. Đối với lĩnh vực tim bẩm sinh, Bí thư Thành ủy đề nghị bệnh viện tiếp tục củng cố đội ngũ, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực khám, sàng lọc và điều trị, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người bệnh khi phải chuyển tuyến. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi và các bệnh viện chủ lực.

Đến thăm Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố (phường Ngũ Hành Sơn), Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Bí thư Thành ủy biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động trung tâm; đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và đón Trung thu ấm áp.

B.T

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn tặng quà, động viên các em.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đến thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng, cơ sở 2 tại thôn Phước Hưng (xã Bà Nà).

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ân cần thăm hỏi, động viên các em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người lao động Trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Trung tâm tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục và trang bị kỹ năng cần thiết, giúp các em từng bước hòa nhập cộng đồng.

Hiện Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng có 3 cơ sở, đang chăm sóc, nuôi dưỡng 120 trẻ em là nạn nhân hoặc nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin và trẻ em khuyết tật bẩm sinh. Riêng cơ sở 2 tại xã Bà Nà đang chăm sóc, nuôi dưỡng 47 em. Các em được chăm sóc theo hình thức bán trú, học văn hóa, phục hồi chức năng và học nghề như làm hương, may, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

LÊ VƯƠNG

* Chiều 22-9, UBND phường Thanh Khê phối hợp Công đoàn phường tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu” năm 2026, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và con công nhân, viên chức, lao động khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà cho trẻ em khuyết tật và 200 suất cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 210 triệu đồng. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đến thăm, tặng quà 2 cơ sở nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.