Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, tặng quà trẻ em dịp Tết Trung thu

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 5, bên phải sang) thông qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Thành ủy và phường Ngũ Hành Sơn.

Đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ân cần thăm hỏi, động viên các em và gia đình, chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều trị, chăm sóc các cháu.

Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Phụ sản - Nhi trong thời gian qua, nhất là việc từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và phát triển đội ngũ y, bác sĩ. Bệnh viện ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy cho rằng, với vị thế là trung tâm du lịch, Đà Nẵng đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Vì vậy, hệ thống y tế chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, mà còn là điểm tựa để du khách yên tâm khi đến thành phố, nhất là trong những tình huống cần cấp cứu, điều trị.

Đánh giá cao việc bệnh viện đẩy mạnh liên kết, trao đổi chuyên môn với các trường đại học, bệnh viện lớn trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện chủ lực có thêm cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận kỹ thuật tiên tiến.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận việc Bệnh viện Phụ sản - Nhi đã triển khai nhiều dịch vụ, kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có thụ tinh trong ống nghiệm với gần 3.000 ca. Đối với lĩnh vực tim bẩm sinh, bệnh viện cần tiếp tục củng cố đội ngũ, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực khám, sàng lọc và phẫu thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Qua các đợt khám, sàng lọc tim bẩm sinh gần đây, nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh được phát hiện, trong đó có hàng chục trường hợp cần phẫu thuật. Điều này cho thấy nhu cầu khám, sàng lọc chuyên sâu đối với trẻ em còn rất lớn. Việc nâng cao năng lực điều trị ngay tại Đà Nẵng sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí cho người bệnh khi phải chuyển tuyến đến các trung tâm y tế lớn.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các bệnh viện chủ lực, trong đó có Bệnh viện Phụ sản - Nhi; tập trung bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và chăm lo phát triển đội ngũ. Mục tiêu là từng bước xây dựng các bệnh viện trở thành những cơ sở y tế trọng điểm, có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thành phố và khu vực.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà, động viên các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố (phường Ngũ Hành Sơn), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Bí thư Thành ủy biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Với tình thương và trách nhiệm, tập thể trung tâm đã dành nhiều tâm huyết, bù đắp phần nào những thiệt thòi, giúp các cháu có môi trường sinh hoạt, học tập và phát triển tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà các cháu đang được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Đồng thời, mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về vật chất và tinh thần; góp phần giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, đón những mùa Trung thu ấm áp và có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.