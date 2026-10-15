Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, chúc mừng Thống kê thành phố

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi thăm Thống kê thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình và lãnh đạo các sở, ngành.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến cán bộ, công chức, người lao động Thống kê thành phố; ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ làm công tác thống kê.

Bí thư Thành ủy chia sẻ, công tác thống kê có tính đặc thù, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, trung thực, trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ.

Đằng sau những con số là tình hình thực tế của địa phương, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền đánh giá đúng tình hình, hoạch định chính sách và đưa ra quyết định phù hợp.

Trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn, việc thu thập, tổng hợp và chuẩn hóa số liệu còn nhiều khó khăn, ngành thống kê đã nỗ lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác thống kê trong giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy đề nghị trước hết phải giữ vững tính trung thực, khách quan, chính xác của số liệu. Đây là yêu cầu quan trọng nhất, gắn với uy tín, trách nhiệm và danh dự của người làm thống kê.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn công tác tặng hoa, quà chúc mừng đại diện Thống kê thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống” và kịp thời để phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách, tránh đánh giá phiến diện, thiếu đầy đủ hoặc chậm so với thực tiễn.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành thống kê chú trọng hơn công tác phân tích, dự báo, tham mưu; qua số liệu làm rõ những chuyển động của kinh tế - xã hội, lĩnh vực có dư địa phát triển, lĩnh vực còn khó khăn và những vấn đề cần tháo gỡ.

Đối với nhiệm vụ ngắn hạn, nhất là xây dựng kịch bản tăng trưởng quý tới, cần cập nhật kịp thời thông tin theo từng ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất. Đồng thời, tăng cường phân tích, dự báo xu hướng phát triển để tham mưu về chiến lược, định hướng và kế hoạch của thành phố.

Ngành thống kê cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn, am hiểu thực tiễn, có năng lực phân tích và dự báo.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành thống kê với các cơ quan, đơn vị của thành phố và cơ quan thống kê Trung ương. Các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Đối với một số đề xuất của đơn vị, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thống kê thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ.