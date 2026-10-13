Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) trao quà cho lãnh đạo Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển của thành phố.

Năm 2026, doanh thu ước đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 575 tỷ đồng, tăng gần 16%. Đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chăm lo cho công tác an sinh xã hội.

Đoàn công tác thành phố tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, để phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của cả nước đến năm 2030, Đà Nẵng quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 26% lên 35 - 40%. Với khu vực dịch vụ hiện chiếm gần 60%, thành phố chủ trương tăng tỷ trọng dịch vụ logistics và kinh tế biển chất lượng cao, tạo nguồn thu ngân sách bền vững.

Bí thư Thành ủy đề nghị Cảng Đà Nẵng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, hiệu quả khai thác; đẩy mạnh ứng dụng AI, tự động hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phấn đấu trở thành cảng xanh, thông minh vào năm 2030; phối hợp rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đơn vị cần mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ logistics, tăng cường kết nối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là thị trường Lào và Tây Nguyên; phát huy lợi thế cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây, từng bước vươn tầm thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế; chuẩn bị các điều kiện kết nối đồng bộ với khu bến cảng Liên Chiểu.

Đoàn công tác thành phố tặng hoa cho đại diện lãnh đạo Sun Group vùng miền Trung. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có trình độ, tay nghề cao; chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn lao động, phát huy tinh thần đoàn kết và văn hóa doanh nghiệp.

Khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho tăng trưởng chung, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đến thăm Sun Group vùng miền Trung, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động; ghi nhận những đóng góp của tập đoàn đối với sự phát triển của Đà Nẵng.

Đánh giá Sun Group là đối tác chiến lược hàng đầu, góp phần thay đổi diện mạo du lịch thành phố, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa Đà Nẵng và tập đoàn trên tinh thần ân tình, trách nhiệm.

Đồng thời lưu ý, du lịch thành phố cần chuyển mạnh tư duy chạy theo số lượng khách sang chú trọng chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Sun Group cần phát huy năng lực sáng tạo, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ khác biệt, có sức cạnh tranh quốc tế; nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới để đầu tư các dự án có tính động lực, sức lan tỏa và giá trị lâu dài.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho tập thể lãnh đạo Sun Group vùng miền Trung. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy đề nghị tập đoàn nghiên cứu đầu tư tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm và trải nghiệm quy mô lớn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giai đoạn 2 Bà Nà Hills, tổ hợp Đà Nẵng Downtown và các hạng mục ven sông Hàn, tạo động lực phát triển kinh tế đêm.

Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống người lao động; tăng cường liên kết, tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành đổi mới tư duy, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, thí điểm; đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý đối với các dự án trọng điểm.