Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm, chúc mừng Đại học Đà Nẵng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi thăm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời cho biết Đại học Đà Nẵng là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu với quy mô khoảng 73.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế.

Với truyền thống đào tạo của các trường đại học thành viên, Đại học Đà Nẵng đã đào tạo, cung ứng hàng vạn kỹ sư, cán bộ quản lý kinh tế, chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học phục vụ phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: T.CÔNG

Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học/nghiên cứu viên với hơn 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (hơn 53% có trình độ tiến sĩ trở lên), thuộc top đầu cả nước. Đại học Đà Nẵng cũng vừa có mùa tuyển sinh năm 2026 thành công, đạt 100% chỉ tiêu với hơn 18.000 tân sinh viên, tiếp tục khẳng định là địa chỉ đào tạo uy tín, tin cậy trong sự lựa chọn của học sinh và phụ huynh.

Đại học Đà Nẵng hiện có các viện, trung tâm với nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, thực hiện nhiều dự án, đề tài trọng điểm cấp nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, doanh nghiệp trong nước, quốc tế với công bố quốc tế mỗi năm bình quân hơn 600 công trình, bài báo trên các tạp chí uy tín.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của thành phố trong thực hiện định hướng phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhà khoa học và người lao động Đại học Đà Nẵng.

Đồng thời khẳng định, Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố ủng hộ định hướng phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia và sẽ đồng hành trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy ghi nhận sự tâm huyết, tận tụy và đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học đối với sự nghiệp giáo dục thành phố; đánh giá cao những chuyển biến trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực ở các lĩnh vực mới.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đại học Đà Nẵng là đối tác đặc biệt quan trọng của thành phố trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường đặt hàng đào tạo, nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn; quan tâm tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tại khu Làng Đại học.

Dịp này, Bí thư Thành ủy chúc đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học sức khỏe, thành công; chúc Đại học Đà Nẵng ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực và cả nước.