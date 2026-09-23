Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra thực địa công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tây Giang

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (hàng đầu bên phải) kiểm tra thực địa khu dân cư bị sạt lở tại Tây Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và xã Tây Giang.

Sau khi kiểm tra tình hình sạt lở mặt bằng dân cư và công tác bố trí tái định cư phòng, chống thiên tai tại thôn Aching (xã Tây Giang), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Tây Giang là một trong những xã có số lượng hộ dân khá lớn sinh sống tại các khu vực sát núi, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Trước đây, trên địa bàn từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, để lại hậu quả rất lớn.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia (thứ 3, từ trái sang) báo cáo tiến độ triển khai dự án tái định cư tại thôn Aching. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo xã cần theo dõi, bám sát tình hình thời tiết. Đặc biệt là khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, kịp thời sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm.

Phải coi việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân là ưu tiên đặc biệt. Trong bối cảnh đó, việc di dời, di chuyển cần được triển khai một cách dứt khoát, đảm bảo người dân được an toàn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang lưu ý địa phương cần xây dựng lộ trình, đánh giá cụ thể những hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao để từng bước bố trí đến các khu tái định cư.

Theo đó, những khu vực có quỹ đất phù hợp, địa hình an toàn, không tiếp giáp với núi cần được nghiên cứu mở rộng để xây dựng các khu tái định cư cho người dân.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chỉ đạo tại hiện trường mặt tại tái định cư Aching. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Những vị trí như thế này (Aching - PV) rất an toàn bởi không tiếp giáp với núi. Nếu mở rộng, về lâu dài xây dựng các khu tái định cư cho người dân thì chắc chắn bà con sẽ yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy, trước mắt cần thực hiện từng bước. Đối với những khu vực, hộ dân có nguy cơ cao nhất thì tập trung ưu tiên di dời người dân đến các khu tái định cư an toàn; đồng thời tiếp tục triển khai theo lộ trình đối với các khu vực còn lại.

Thành phố cũng rất quan tâm nhưng nguồn lực có hạn, còn rất nhiều nhiệm vụ khác. Vì vậy, đây là một trong những nội dung được ưu tiên nhưng cũng phải thực hiện theo trình tự, thứ tự ưu tiên, tập trung xử lý từng khu vực, từng nhóm hộ dân có nguy cơ cao.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị xã Tây Giang tập trung ưu tiên di dời người dân các điểm sạt lở đến khu tái định cư an toàn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Xã Tây Giang cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người dân tại địa phương.

Theo báo cáo của xã Tây Giang, địa phương đang triển khai khắc phục sạt lở tại 5 mặt bằng dân cư, trường học và đầu tư 1 mặt bằng tái định cư tại thôn Rabhượp, với tổng kinh phí 87 tỷ đồng. Đến ngày 22/9, đạt hơn 56% khối lượng, giải ngân 47 tỷ đồng.

Xã cũng rà soát, đề xuất 12 dự án khu tái định cư giai đoạn 2026 - 2030. Tại thôn Aching, địa phương triển khai mặt bằng bố trí dân cư, kè chống sạt lở, tạo chỗ ở ổn định cho 61 hộ/280 nhân khẩu bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí đất làm nhà trong tháng 10/2026.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và đoàn công tác tặng quà động viên người dân thôn Aching. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, Bí thư Thành ủy tặng quà động viên người dân thôn Aching nhân dịp đoàn đến kiểm tra dự án tái định cư.