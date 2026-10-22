Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kiểm tra các trụ sở, khu đất dôi dư tại phường Hải Châu

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác kiểm tra tại số 1A đường Trần Quý Cáp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Qua kiểm tra thực tế tại số 2, số 6 đường Trần Phú; số 1A đường Trần Quý Cáp, số 10 đường Lý Thường Kiệt và số 12 đường Bạch Đằng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện hiện trạng các trụ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đánh giá cụ thể từng địa điểm để đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, tránh để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên trái sang) kiểm tra tại số 10 Lý Thường Kiệt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, gắn với yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu thực tế của thành phố.

Trên cơ sở rà soát, cần phân loại rõ từng cơ sở, xác định công năng sử dụng phù hợp, ưu tiên những phương án phát huy hiệu quả quỹ đất, góp phần chỉnh trang cảnh quan, bổ sung không gian công cộng và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, xử lý tài sản công; đề xuất phương án cụ thể đối với từng địa điểm, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Quá trình triển khai phải phát huy cao độ trách nhiệm trên tinh thần công khai, minh bạch.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác kiểm tra khu đất số 2, đường Trần Phú. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo lãnh đạo thành phố, riêng khu đất số 2 đường Trần Phú, thành phố định hướng đầu tư xây dựng công viên phục vụ nhân dân theo hình thức xã hội hóa.

Công viên không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường đô thị mà còn tạo thêm không gian xanh để người dân vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Qua đó, phát huy hiệu quả quỹ đất, đưa không gian công cộng đến gần hơn với đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng Đà Nẵng ngày càng xanh, văn minh, đáng sống.

Phối cảnh công viên tại khu đất số 2 Trần Phú.

Phối cảnh công viên tại khu đất số 2 Trần Phú.

Phối cảnh công viên tại khu đất số 2 Trần Phú.

Việc xây dựng công viên góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.