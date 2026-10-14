Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Không né tránh việc khó, đồng hành với cán bộ dám nghĩ, dám làm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Sáng 14/10, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo, GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%. Mức tăng trưởng 9 tháng cao hơn mức tăng chung của cả nước là 9,01%, xếp thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm vượt dự toán đề ra. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy tập đoàn THACO. Ảnh minh họa: THÀNH CÔNG

Đến ngày 30/9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 7/10 đạt gần 13.351 tỷ đồng, kể cả vốn ủy thác, bằng 77,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,3% kế hoạch UBND thành phố giao.

Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản 10,55%; công tác giải phóng mặt bằng, xử lý nhà đất dôi dư và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án còn gặp khó khăn.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang biểu dương nỗ lực của Đảng bộ UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy và nghị quyết của HĐND thành phố. Kết quả quý III và 9 tháng đầu năm thể hiện sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, dù áp lực thực hiện nhiệm vụ quý IV còn rất lớn.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, phương thức quản trị, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy đồng thời lưu ý trách nhiệm đối với những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không quyết định, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền, để chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng nhiệm vụ chung.

Bí thư Thành ủy khẳng định Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy không né tránh, không ngại va chạm, không ngại đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, kể cả vấn đề tồn đọng; đồng hành cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để chung sức tháo gỡ, giải quyết những vấn đề lớn đang đặt ra.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đồng hành cùng Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề lớn, kể cả nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm và tồn đọng. Người đứng đầu phải dám đề xuất, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên cơ sở đúng quy định.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu đánh giá dựa trên tiến độ, sản phẩm công việc, khả năng giải quyết vấn đề khó và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ngay trong quý IV, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, để công việc đình trệ kéo dài; đồng thời bảo vệ, trọng dụng cán bộ dám làm, tăng cường cán bộ trẻ, có năng lực về cơ sở.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố cần cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực, dự án động lực; giao nhiệm vụ cụ thể, hướng tới tăng trưởng quý IV đạt khoảng 13,6%, hoàn thành mục tiêu cả năm tăng từ 11% trở lên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư; đưa các dự án đã được tháo gỡ pháp lý sớm triển khai trên thực địa. Rà soát, xử lý các cơ sở đất đai cho thuê nhưng để hoang hóa, sử dụng không hiệu quả; khẩn trương xử lý nhà, đất công dôi dư trong năm 2026, tránh lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kết luận cuộc họp. Ảnh: T.CÔNG

Chuẩn bị cho năm 2027, thành phố cần hoàn thiện quy hoạch, quỹ đất, phương án tái định cư, nguồn vốn và thủ tục đầu tư; chuẩn bị lễ công bố quy hoạch chung kết hợp hội nghị xúc tiến đầu tư trong tháng 11. Trong đó, rà soát 34 dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên công trình hạ tầng chiến lược có khả năng khởi công trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đẩy nhanh triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ chế, chính sách đặc thù, xác định rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ động phòng, chống thiên tai.

Thành phố cần cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực, dự án, động lực. Ảnh minh họa: T.CÔNG

Giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian giải quyết công việc và đi cơ sở; tăng cường phân cấp, phân quyền theo tinh thần “6 rõ”.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố phải cụ thể hóa kết luận thành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm, người phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo vướng mắc vượt thẩm quyền.