Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì hội nghị.

Sau một buổi làm việc, hội nghị hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp sát thực tiễn và thống nhất cao các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai; chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định.

GRDP 9 tháng tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương; thu ngân sách đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán; thu hút FDI đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng chưa thật sự vững chắc; cơ cấu kinh tế còn tiềm ẩn rủi ro, một số động lực mới chưa phát huy hiệu quả tương xứng với tiềm năng. Công tác tháo gỡ dự án tồn đọng, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm. Một số vấn đề dân sinh chưa được giải quyết căn cơ; năng lực tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, lấy công nghiệp công nghệ cao và logistics làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững. Thành phố phải tập trung thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, bảo đảm nguồn cung ổn định để đón nhà đầu tư chiến lược; nỗ lực thu hút những dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Đối với du lịch, cần phát triển các sản phẩm đẳng cấp, chất lượng cao, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, ẩm thực, mua sắm và sự kiện, lễ hội thường xuyên. Trọng tâm là nâng cao doanh thu, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.

Nhấn mạnh quý IV quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ có khả năng tạo kết quả trong năm, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho năm 2027.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, GRDP quý IV phải tăng khoảng 12,8 - 13,6%. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, dự án động lực và địa phương; xác định rõ nguồn đóng góp, giải pháp thực hiện, phương án bù đắp những chỉ tiêu khó hoàn thành.

Đà Nẵng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ảnh minh họa: T.CÔNG

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên tăng cường đi cơ sở, kiểm tra địa bàn, dự án được phân công theo dõi để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, cơ khí chế tạo; đẩy nhanh thủ tục liên quan đến dự án điện khí LNG Hòa Ninh, gắn phát triển công nghiệp với chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều kiện triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế; chú trọng phát triển logistics, dịch vụ tài chính, thương mại quốc tế.

Đồng thời, rà soát từng nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đã bố trí kinh phí, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, có giải pháp xử lý cụ thể. Chủ động chuẩn bị lễ công bố Quy hoạch chung thành phố kết hợp hội nghị xúc tiến đầu tư ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2027.

Về đầu tư, đất đai, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát, phân loại vướng mắc, ưu tiên xử lý những dự án có khả năng sớm triển khai. Các địa phương tập trung giải quyết khó khăn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, phải sang) trong một lần kiểm tra tình hình triển khai các dự án. Ảnh: T.CÔNG

Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao; có biện pháp thi công phù hợp mùa mưa bão. Tập trung đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là Bến cảng Liên Chiểu, giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng; xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, không để tài sản công xuống cấp, gây lãng phí.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo dõi dự án phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm phương án xử lý cụ thể.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, khắc phục bất cập về phân cấp, phân quyền và phối hợp.

Kịp thời bố trí cán bộ chuyên môn cho địa phương còn thiếu, nhất là các xã miền núi, vùng xa; xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài. Đổi mới thực chất công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm; tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện. Các chủ trương, kết luận khi giao nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ”, có tiến độ, sản phẩm, kết quả, gắn với trách nhiệm tập thể và từng cá nhân trong cấp ủy.

Cùng với bảo vệ cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, cần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không tham mưu, không quyết định, để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ.

Chủ động công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ảnh minh họa: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Về dân sinh, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao cho phòng, chống thiên tai; rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình đang thi công và hệ thống thoát nước, tuyệt đối không chủ quan, bị động.

Đẩy nhanh sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, ưu tiên những nơi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Những vị trí chưa thể tái định cư ngay phải có phương án di dời tạm thời, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn.

Tiếp tục giải quyết các vấn đề ngập úng, môi trường, hạ tầng dân sinh; hoàn thành nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, người yếu thế. Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.