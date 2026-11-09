Bí thư Thành ủy Huế làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Huế không ma túy

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, phải thực hiện với quyết tâm cao, trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất tại từng địa bàn. Ban Chỉ đạo phải nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo 6 tổ công tác phát huy vai trò tham mưu, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng ma túy trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội. Các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại phải được triển khai đồng bộ, gắn với tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm nguồn lực và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đặc biệt, mục tiêu 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra là chỉ tiêu mang tính mệnh lệnh chính trị. Địa phương không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.