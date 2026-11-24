Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Ảnh: Viết Thành)

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Viết Thành)

Đến 14 giờ ngày 24/11, đã có 6 nạn nhân tử vong vụ nổ bình gas xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội).

10 người bị thương đang được tích cực cứu chữa.

Đối với 10 trường hợp bị thương, các nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng 24/11, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn hỏa hoạn tại địa chỉ số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, với thông tin ban đầu nghi nổ bình gas, sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, Sở đã khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai công tác cấp cứu.