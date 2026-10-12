Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hệ thống chính trị Thủ đô quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đã đi qua 9 tháng của năm 2026, cả hệ thống chính trị đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2026.

Mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình, mỗi kết quả đạt được không chỉ giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2026, mà còn mang lại đời sống tốt hơn cho nhân dân Thủ đô, tạo lập nền tảng vững chắc cho phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm cao hơn; bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn để hóa giải các thách thức, chuyển hóa các nguồn lực thành các kết quả đóng góp cho phát triển của thành phố.

Gợi mở các vấn đề thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng GRDP trong quý III đạt mức 10,02% nhưng vẫn thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%; có tới 15/20 ngành chưa đạt kịch bản. Giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt hơn 96% kế hoạch Trung ương giao, nhưng mới đạt khoảng 70% kế hoạch thành phố giao. Vốn FDI 9 tháng chủ yếu là góp vốn, mua cổ phần, chưa chuyển thành năng lực sản xuất mới; vẫn còn tình trạng nợ đọng nhiệm vụ, buông lỏng quản lý trong xây dựng, quản lý đất đai, phòng cháy, chữa cháy để lại hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG).

Đồng chí Trần Đức Thắng nói: “Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, GRDP quý IV của thành phố phải đạt 16,55%. Vì vậy, chúng ta rà soát, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, doanh nghiệp, dự án nào có thể tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đồng chí lãnh đạo phụ trách. Đồng thời, chủ động chuẩn bị dự án, hạ tầng và nhân lực cho năm 2027 và các năm tiếp theo, bảo đảm tăng trưởng trước mắt gắn với tạo dựng động lực lâu dài”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn, đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, việc đẩy nhanh các dự án chiến lược sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng; tạo động lực, không gian mới cho phát triển lâu dài. Tuy nhiên, nhiều dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm; nhiều vướng mắc kéo dài; chậm nghiệm thu kết quả khiến nguồn lực đầu tư chưa chuyển thành kết quả tăng trưởng. Các cấp, các ngành cần chỉ rõ điểm nghẽn của từng dự án, thống nhất phương án xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; không để việc rà soát kéo dài làm lãng phí đất đai, tài sản.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%; trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Thành phố tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra, là: Tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.