Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác khảo sát các dự án gồm: Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh) và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn công tác tham quan căn hộ mẫu tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Ảnh: VT

Tại dự án Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.280 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 25.205m², mật độ xây dựng 33,78%, quy mô dân số khoảng 3.902 người. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện căn hộ mẫu ngay tại công trình, đồng thời tập trung hoàn thành các hạng mục cuối cùng để bàn giao căn hộ cho người dân vào tháng 12/2026.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 100 căn hộ tạm cư từ quỹ nhà cho thuê của dự án, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập khi triển khai dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng. Bên cạnh đó, 8 hộ gia đình thuộc diện tái định cư đã được bố trí mua nhà ở xã hội tại dự án, không phải thông qua bốc thăm.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội như các cơ sở giáo dục, y tế tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: VT

Đối với Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được triển khai tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tính đến giữa tháng 11/2026, tổng diện tích đã hoàn thành GPMB đạt khoảng 284,33ha, tương đương 60% diện tích đất thu hồi. Trong đó, xã Thiên Lộc đạt 197,48ha, tương đương 66,9%; xã Phúc Thịnh đạt 86,85ha, tương đương 48,5%.

Dự kiến ngay trong tháng 11/2026, liên danh nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích hoàn thành lên khoảng 369ha, đạt 77,87%. Theo lộ trình, các hạng mục công trình khởi công đợt đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị sẽ được triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

Tại Khu đô thị đa mục tiêu thuộc xã Thư Lâm và xã Đông Anh, công tác GPMB đã đạt kết quả tích cực. Địa phương đã hoàn thành GPMB đối với 2.172/2.206 hộ, với diện tích 354,7/373,4ha, đạt 98,5% số hộ và 95% diện tích. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Ảnh: VT

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đã quyết định giao 319,4ha đất đã hoàn thành GPMB cho chủ đầu tư để triển khai thi công, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai đầu tư xây dựng các dự án. Rà soát, ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, nhất là các công trình giáo dục, y tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân khi các khu đô thị hình thành và đi vào hoạt động.

Đặc biệt, ông Trần Đức Thắng lưu ý chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần quan tâm phương án bảo đảm sinh kế, công ăn việc làm cho người dân thuộc diện tái định cư. Việc triển khai các dự án không chỉ chú trọng tiến độ xây dựng, phát triển đô thị mà còn phải bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định đời sống lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.