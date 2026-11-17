Quang cảnh hội nghị chiều 17/11. (Ảnh: THÁI QUANG)

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu, với vụ việc liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Văn bản số 1422-CV/TU, ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về giải quyết tồn tại, vi phạm tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố”.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 6301 ngày 17/11/2026 thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG)

Cơ quan chức năng tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức về nghị quyết và kế hoạch, phương án triển khai thực hiện nghị quyết, khẩn trương ban hành Bộ tài liệu hỏi-đáp về các tiêu chí, điều kiện, đối tượng, cơ chế, chính sách đền bù, bồi thường, hỗ trợ theo nghị quyết; số lượng công trình, tòa nhà, căn hộ được tiếp tục tồn tại hoặc thuộc diện phải di dời.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành việc rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trước 31/12/2026.

Các đơn vị hoàn thiện thủ tục, khởi công 40 dự án đã tháo gỡ vướng mắc; kiểm đếm tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm 191 dự án còn khó khăn, vướng mắc; tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư công chậm tiến độ để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026 đối với 171 trong tổng số 266 dự án.

Về kết quả, tiến độ giải quyết 6 vụ việc, kết luận thanh tra theo các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về tiến độ giải quyết 6 vụ việc còn lại.

Đồng chí cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp nghe và cho ý kiến giải quyết hằng tuần đối với các điểm nghẽn, không để tình trạng văn bản qua lại kéo dài; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các phường liên quan để xảy ra tình trạng chậm tiến độ 14 nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ đạo.