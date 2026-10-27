Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cán bộ không né tránh trách nhiệm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại hội trường trụ sở Thành ủy Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, với vị thế là Thủ đô và là đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội phải là nơi các nghị quyết của Trung ương thấm sâu trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Trong đó, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm tư duy chiến lược, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; đồng thời phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. "Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, Thủ đô không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng. Vì vậy, thành phố cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ…

Đồng chí Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thái Quang).

Lưu ý nhiệm vụ tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; tập trung xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, nội dung thiếu hướng dẫn và vấn đề mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ, khả thi, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mỗi vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan mà không có kết quả.

Căn cứ kế hoạch và chương trình hành động, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách...

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, quyết liệt tháo gỡ lực cản, nắm bắt cơ hội phát triển.