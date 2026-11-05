Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ và Cà Mau

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, mưa dông tại Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có xu hướng gia tăng vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, phần lớn các khu vực còn lại vẫn có nắng ban ngày.