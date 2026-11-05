Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ và Cà Mau
Thực hiện phân công của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 5/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ.
Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-trao-huy-hieu-dang-tang-dang-vien-lao-thanh-tai-can-tho-va-ca-mau-24626110519143722.htm