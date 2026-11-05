Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cà Mau
Sáng 5/11, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-trao-huy-hieu-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-tai-ca-mau-246261105113241751.htm