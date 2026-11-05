Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cà Mau

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý thu, chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn thuộc Sở Y tế trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời yêu cầu đơn vị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, khắc phục sai phạm và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.