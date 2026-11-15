Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng:Xây dựng Thủ đô giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình và hạnh phúc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tham quan không gian văn hóa, văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; lãnh đạo các sở, ngành thành phố, phường Giảng Võ và đông đảo nhân dân Tổ dân phố số 8.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tham quan gian trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: Quang Thái

“Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 98%

Ngày hội năm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi được gắn với việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; khẳng định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đại đoàn kết là sức mạnh để cộng đồng cùng tiến lên, thì văn hóa chính là nền tảng làm cho sức mạnh ấy trở nên bền vững và nhân văn.

Báo cáo tại Ngày hội cho biết, Tổ dân phố số 8 phường Giảng Võ được thành lập sau khi sáp nhập 2 tổ dân phố cũ là tổ 19 và 20 với 743 hộ gia đình và 2.477 nhân khẩu. Tổ dân phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của phường cũng như chi bộ tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tích cực tham gia chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai; chiến dịch 30 ngày đêm điều tra kinh tế các hộ gia đình...

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Tổ dân phố đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn” với việc vận động nhân dân chung tay giải quyết 5 “điểm nghẽn” trên địa bàn. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố và khu dân cư; thực hiện quy định về trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè, biển hiệu, quảng cáo và việc đổ rác đúng nơi, đúng giờ theo quy định; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng với những kết quả tích cực.

Tổ dân phố đã triển khai đăng ký, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” và các danh hiệu văn hóa khác theo quy định. Vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Năm 2026, số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” là 686 hộ, tỷ lệ 98%; số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là 650 lượt hoạt động.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Tổ dân phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao ý thức an toàn tại hộ gia đình và khu dân cư; phát hiện, phản ánh kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, mâu thuẫn trong cộng đồng; tham gia hòa giải ở cơ sở.

Năm 2027, toàn tổ dân phố số 8 phấn đấu giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn tổ dân phố nhất trí hưởng ứng các phong trào thi đua do phường phát động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2027, phấn đấu xây dựng thành công phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ viên các hộ tham gia phong trào vệ sinh môi trường, tích cực tham gia vệ sinh hàng tuần, đổ rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng đường phố khang trang sạch đẹp. Tổ phấn đấu danh hiệu Tổ văn hóa “5 không” và các hộ đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Giảng Võ tập trung xây dựng phường xã hội chủ nghĩa

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội, chung vui cùng cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn kết hai giá trị bền vững của dân tộc: Sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là dịp cùng nhau tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư của Thủ đô.

Với tình cảm cá nhân của một người có nhiều năm sinh sống, gắn bó trên địa bàn phường, xin được trân trọng tri ân và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể bà con nhân dân trong quá trình công tác, cống hiến vì sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Qua nghe báo cáo tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng rất vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố số 8 đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, những thành tích ấn tượng nêu trên là rất đáng trân trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái của toàn thể nhân dân Tổ dân phố số 8, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố thời gian qua.

Nhân dân phường Giảng Võ tham dự Ngày hội. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Giảng Võ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đang cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và tầm nhìn chiến lược. Những thành tựu đạt được của thành phố trong 10 tháng qua chính là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thủ đô với nguồn lực nội sinh mạnh mẽ là tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa trường tồn được khơi dậy trong từng tổ dân phố, khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà các gia đình tiêu biểu phường Giảng Võ. Ảnh: Quang Thái

Từ ý nghĩa của Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân phường Giảng Võ tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy tinh thần đại đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi khu dân cư. Phát huy vai trò tự quản của nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; quan tâm chăm lo người có công, người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ phải thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với nhân dân. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các nhu cầu dân sinh chính đáng, cần được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị đặc biệt quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của con người Hà Nội trong từng gia đình, từng khu dân cư. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đồng chí mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phường Giảng Võ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình của Thủ đô. Xây dựng nếp sống văn hóa từ lời ăn, tiếng nói và ứng xử trách nhiệm với cộng đồng.

Theo đồng chí Bí thư Thành uỷ, xây dựng đời sống văn hóa không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mà quan trọng hơn là chăm lo xây dựng những gia đình hòa thuận, những khu dân cư đoàn kết, an toàn, nhân ái, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự gắn bó, sẻ chia và niềm vui trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Giảng Võ trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Quang Thái

Nhân dịp này, trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Ba Đình, đồng chí Trần Đức Thắng gửi gắm và giao nhiệm vụ tới lãnh đạo phường Giảng Võ quan tâm đến công tác quy hoạch nơi sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố, các khu dân cư bảo đảm rộng rãi, đẹp đẽ để người dân thực sự xem đây là nơi sinh hoạt chung.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phường quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho người dân để phường thực sự đáng sống; tiến tới nghiên cứu đề xuất đăng ký xây dựng Giảng Võ trở thành xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Qua báo cáo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, phường đã đạt được trên 30/54 tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa. Với sự đoàn kết thống nhất, phường Giảng Võ sẽ thực hiện được mục tiêu này. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

“Tôi mong rằng, từ mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố của phường Giảng Võ, những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần xây dựng Thủ đô không chỉ phát triển về kinh tế, hạ tầng, đô thị mà còn giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình và hạnh phúc”, đồng chí Trần Đức Thắng nói.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chung vui cùng nhân dân phường Giảng Võ. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay mang một thông điệp thật sâu sắc: Đại đoàn kết tạo nên sức mạnh của cộng đồng; văn hóa nuôi dưỡng và làm bền chặt sức mạnh ấy. Đồng chí Trần Đức Thắng tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của nhân dân, phường Giảng Võ nói chung và Tổ dân phố số 8 nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.