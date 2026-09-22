Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Việc của dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn

Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 22/9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Tại hội nghị, các cử tri đề cập nhiều vấn đề từ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế và nguồn lực cho cơ sở, chế độ đối với các tổ chức chính trị - xã hội, y tế cơ sở đến đất đai, quy hoạch, tái định cư và ô nhiễm môi trường. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dù phản ánh những vấn đề lớn hay những việc cụ thể ở từng địa bàn, các ý kiến đều gặp nhau ở yêu cầu: Chủ trương đúng phải được tổ chức thực hiện tốt; kết quả cuối cùng phải tạo chuyển biến trong đời sống nhân dân.

Mỗi kiến nghị phải rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả

Đề cập tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh Hà Nội - Bắc Ninh được cử tri xã Thư Lâm kiến nghị nhiều lần, ông Trần Đức Thắng yêu cầu thành phố phối hợp với Bắc Ninh xử lý sớm; những việc cụ thể, có địa chỉ như vậy phải được giải quyết trước tháng 12/2026, không để cử tri tiếp tục phản ánh tại các kỳ tiếp xúc sau.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ giám sát việc giải quyết các kiến nghị cụ thể và báo cáo lại cử tri. Bí thư Thành ủy Hà Nội giao UBND thành phố báo cáo kết quả xử lý cả bảy nhóm nội dung được nêu tại hội nghị. Việc lắng nghe, giải quyết ý kiến cử tri không thể chỉ thực hiện trong các cuộc tiếp xúc mà phải trở thành công việc thường xuyên, gắn với quá trình xử lý công việc hằng ngày và tiếp nhận phản hồi của nhân dân.

Theo ông Trần Đức Thắng, thành phố đang đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu được lượng hóa, đánh giá và công khai định kỳ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả của cơ quan, đơn vị mình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu, trao đổi và tiếp thu kiến nghị của cử tri. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Cán bộ, công chức phải coi giải quyết thủ tục hành chính là nghĩa vụ phục vụ. Thành phố không chấp nhận việc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần, cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có hoặc để hồ sơ chậm trễ do phối hợp, luân chuyển thiếu trách nhiệm. Hoạt động kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ tập trung vào những lĩnh vực người dân phản ánh nhiều như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, y tế, giáo dục, môi trường và quy hoạch.

Các cơ quan kiểm tra, nội chính, thanh tra cùng đơn vị liên quan được giao tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi kiến nghị; bảo đảm mỗi vụ việc được theo dõi xuyên suốt, giải quyết đến cùng, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Thông tin với cử tri về tình hình phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22%; tăng trưởng 9 tháng dự kiến trên 9%; thu ngân sách đến hết tháng 8 đạt 540.000 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán. Thành phố đang nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm trên 11%.

Nguồn lực tăng thêm được tập trung cho hạ tầng, an sinh xã hội và cải thiện chất lượng sống. Đường Vành đai 1 đã thông xe kỹ thuật dịp 2/9; Vành đai 2,5 dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 10/10. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã thi công trở lại; cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng dự kiến khai thác đồng bộ trong tháng 11/2026.

Ông Trần Đức Thắng cho rằng, việc phát triển đô thị hướng ra sông Hồng cùng hệ thống hạ tầng kết nối sẽ mở thêm không gian và động lực phát triển cho khu vực phía Bắc cũng như toàn thành phố. Thành phố trân trọng sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng, qua đó giúp các dự án quan trọng về đích, khắc phục tình trạng kéo dài nhiều năm. Đi cùng tiến độ dự án phải là yêu cầu tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở và sinh kế cho người dân bị thu hồi đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Cùng với đầu tư phát triển, Hà Nội tập trung giải quyết 5 "điểm nghẽn" gồm: Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2027 chấm dứt chôn lấp rác thải, chuyển sang đốt rác phát điện; hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô và bố trí nguồn lực xử lý úng ngập. Các chính sách khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, chăm lo người có công, người cao tuổi, nhóm yếu thế và hỗ trợ học sinh tiếp tục được mở rộng.

Tái định cư phải đi trước, bảo đảm cuộc sống người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Cử tri phường Long Biên đề nghị thành phố ưu tiên giữ lại, cải tạo các khu dân cư hiện hữu, hạn chế chia cắt làng xóm; bảo tồn công trình văn hóa, lịch sử; công khai căn cứ về hành lang thoát lũ và bố trí tái định cư tại chỗ đối với trường hợp buộc phải di dời.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải bám sát Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch Thủ đô và quy định pháp luật. Việc nghiên cứu phải thận trọng, bài bản, khoa học; bảo đảm an toàn thoát lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đồng thời chú trọng chỉnh trang các làng xóm lâu đời, bảo vệ di tích và không gian văn hóa ven sông.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ảnh Vũ Quang - TTXVN

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được xây dựng ở mức cao nhất trong thẩm quyền của thành phố. Người dân thuộc diện phải di dời được ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc tại khu vực lân cận, gần nơi ở cũ, có hạ tầng đồng bộ. Thành phố xác định nguyên tắc chỉ thu hồi đất ở cũ khi toàn bộ hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đang được lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân liên quan; thành phố chưa phê duyệt đồ án điều chỉnh. Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, giải trình và tiếp thu trong quá trình hoàn thiện. Đối với làng cổ, làng cũ, làng nghề và những khu dân cư hình thành lâu đời, định hướng của thành phố là giữ lại tối đa, hạn chế xáo trộn, đồng thời đặt trong tổng thể không gian phát triển chung.

Ông Dương Đức Tuấn khẳng định, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được chuẩn bị trước một bước, gắn với việc làm, sinh kế và những điều kiện thiết yếu. Nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, chính sách áp dụng phải thỏa đáng và ở mức cao nhất theo thẩm quyền.

Các đại biểu và cử tri dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Về mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" đang được thí điểm tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đã xây dựng 54 tiêu chí, trong đó chất lượng sống, mức độ thụ hưởng, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phân cấp, nguồn lực và nhân lực để những địa bàn thí điểm có điều kiện thực hiện thực chất, làm cơ sở tổng kết, đề xuất bộ tiêu chí chung.

Khẳng định Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, ông Trần Đức Thắng cho rằng các cơ chế vượt trội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. "Mỗi chủ trương, công trình, dự án cuối cùng phải được đo lường bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.