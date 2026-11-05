Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành tại TP Cần Thơ

Cùng dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Đức Thắng và đồng chí Đồng Văn Thanh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lương Văn Thượng. Ảnh: Trọng Nghĩa - Văn Ngô

Tại nhà riêng đồng chí Lương Văn Thượng, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, chúc đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, đây là sự ghi nhận và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của đồng chí Lương Văn Thượng đối với sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Trọng Nghĩa - Văn Ngô

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là niềm tự hào của Đảng bộ Quân khu 9, Đảng bộ thành phố Cần Thơ, đồng thời là nguồn động viên để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Đồng chí Lương Văn Thượng bày tỏ xúc động, vinh dự và tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Cần Thơ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và gia đình chúc mừng đồng chí Lương Văn Thượng. Ảnh: Trọng Nghĩa - Văn Ngô

Đồng chí Lương Văn Thượng sinh năm 1930, quê ở xã Trường Long, thành phố Cần Thơ; cấp bậc Đại tá, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 9.

Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí từng chiến đấu, công tác tại các chiến trường miền Tây Nam Bộ, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại Quân khu 9. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.