Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại tỉnh Cà Mau

Đồng chí Trần Đức Thắng và đồng chí Đặng Văn Dũng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Kim Chúc - Xuân Tuấn

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Tô Việt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu; đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Minh Hải - cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tại gia đình, đồng chí Trần Đức Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên lão thành, đồng thời khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Bình tham gia cách mạng từ tháng 10-1945 khi tuổi đời còn rất trẻ, là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam Bộ. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng. Suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của nhân dân.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao tặng hôm nay là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đồng chí cho đất nước. Đồng chí là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Một số hình ảnh tại buổi trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành: