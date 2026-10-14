Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: Quang Thái

Đây là việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Cùng tham dự buổi tiếp công dân có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã lắng nghe và chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc cụ thể của công dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan lắng nghe công dân trình bày kiến nghị. Ảnh: Quang Thái

Vụ việc thứ nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị Liễu (đại diện), địa chỉ ở phường Kiến Hưng, Hà Nội. Bà Liễu đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho 5 hộ dân tại khu KL20A - Đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Vụ việc thứ hai là trường hợp ông Phạm Như Ngọc, địa chỉ số 46 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm. Ông Ngọc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc cho gia đình ông liên quan đến thu hồi đất xây dựng một khu tưởng niệm tại xã Gia Lâm.

Vụ việc thứ ba là trường hợp ông Nguyễn Viết Long (đại diện), địa chỉ ở tòa Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân. Ông Long phản ánh việc chủ đầu tư tòa Stellar Garden chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng và quản lý vận hành nhà chung cư, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án và chưa thực hiện đầy đủ các kết luận, văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vụ việc thứ tư là trường hợp ông Nguyễn Đức Quỳnh (đại diện), địa chỉ ở tòa nhà Sông Đà 1, ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Ông Quỳnh kiến nghị về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập Ban Quản trị; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các cư dân.

Vụ việc thứ năm là trường hợp ông Phùng Xuân Bình (đại diện), địa chỉ ở thôn Phú Hữu, xã Vật Lại. Ông Bình kiến nghị một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn 1.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trao đổi về việc xử lý kiến nghị của công dân. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Đồng thời, các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, quyền lợi chính đáng của công dân, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy về tiến độ giải quyết các vụ việc.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư không chỉ là nhiệm vụ theo quy định của pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô.

Vì vậy, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình xử lý vụ việc; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Quang Thái

Các công dân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lắng nghe, giải quyết thấu đáo của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng; tin tưởng, với sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, các kiến nghị sẽ được các cơ quan chức năng, địa phương giải quyết sớm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.