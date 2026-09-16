Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm, động viên nạn nhân vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong; đại diện các sở, ngành thành phố, phường Tây Hồ; Ban lãnh đạo Bệnh viện Quân y 354.

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân tử vong. Đồng thời, ông thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương yên tâm điều trị, gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao hỗ trợ với tổng kinh phí 382 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, MTTQ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ. Trong đó, hỗ trợ 70 triệu đồng/người đối với 5 trường hợp tử vong và hỗ trợ 16 triệu đồng/người đối với 2 trường hợp bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ghi nhận sự "vào cuộc" của các cơ quan chức năng ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, từ thành phố đến các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình. Trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, các gia đình đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, ngành y tế, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình trong lúc khó khăn.