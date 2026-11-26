Hội nghị tập trung thảo luận Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy; đồng thời xem xét báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THÀNH THÁI

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị kế hoạch năm 2027, hướng tới 2 mục tiêu cao nhất. Đó là: tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo đà, tạo thế, tạo lực để thành phố tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương giao.

Về chương trình công tác năm 2027, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

"Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ sản phẩm, thời hạn hoàn thành, cơ quan chủ trì và cơ quan quyết định", đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhằm cải thiện môi trường đầu tư; phát huy lợi thế trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của cả nước; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng nâng cao năng suất lao động.

Đồng chí nhấn mạnh, mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội nghị xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2027. Ảnh: THÀNH THÁI

Theo Tờ trình của Đảng ủy UBND TP Hà Nội, năm 2026, Hà Nội ước có 32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; GRDP tăng khoảng 10%, thu ngân sách đạt 821.800 tỷ đồng, bằng 126% dự toán.

Năm 2027, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%, tập trung phát huy các động lực mới, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai; thu ngân sách trên 915.900 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870.000 tỷ đồng; kinh tế số chiếm 25% GRDP.

Hà Nội xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và FDI…