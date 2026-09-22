Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà tại trường Tiểu học Thiên Đức nhân Tết Trung thu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các ĐBQH trao quà tặng Trường Tiểu học Thiên Đức

Ngày 22-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các ĐBQH: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thiếu tướng Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thăm, tặng máy tính và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Thiên Đức (xã Phù Đổng)

Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và các đại biểu trao quà tặng học sinh Trường Tiểu học Thiên Đức

Tại đây, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và các ĐBQH đã tặng món quà là 20 bộ máy tính (tổng trị giá 400 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Thiên Đức; đồng thời trao các suất quà ý nghĩa tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Trường Tiểu học Thiên Đức vừa được tổ chức lại trên cơ sở sắp xếp các trường học theo chủ trương của Trung ương và thành phố, hiện hoạt động tại 2 điểm trường là Thiên Đức và Dương Hà. Sau sắp xếp, trường có hơn 1.200 học sinh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trò chuyện thân mật với học sinh Tiểu học Thiên Đức

Thay mặt nhà trường, cô giáo Thạch Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiên Đức gửi lời cảm ơn Bí thư Thành ủy, Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo đã về thăm, động viên và trao tặng những phần quà rất thiết thực, ý nghĩa cho nhà trường và các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu.

“20 bộ máy tính được trao tặng hôm nay sẽ góp phần bổ sung trang thiết bị dạy học, nhất là đối với bộ môn tin học và việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận tốt hơn với môi trường học tập số. Đặc biệt, 20 suất quà dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của các đồng chí lãnh đạo đối với các em” - cô giáo Thạch Thị Phương nói.