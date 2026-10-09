Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Phong trào thi đua tạo ra giá trị mới và những con người mới

Chiều 9-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt"; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Phát biểu chúc mừng các cá nhân vinh dự nhận các danh hiệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Mỗi phong trào thi đua không chỉ tạo ra những thành tích, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những “Người tốt, việc tốt” và các công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

“Các đồng chí là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cho biết, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tự hào với những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Thủ đô đã tăng trưởng bứt phá và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. GRDP 9 tháng năm 2026 của thành phố tăng gần 9%; trong đó, riêng quý III-2026 đã đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 9 đạt trên 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 576.000 tỷ đồng, bằng 87% dự toán; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh được bồi đắp; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế đối ngoại của Thủ đô không ngừng được nâng cao. Đây là nền tảng quan trọng, vững chắc để Thủ đô dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

“Để đạt được những kết quả đó, có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành phố đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là nội dung quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ.

Đằng sau mỗi danh hiệu là một câu chuyện về sự phấn đấu

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, để phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh chủ trương đúng, chính sách phù hợp và nguồn lực đủ mạnh, yếu tố con người luôn giữ vị trí trung tâm, có ý nghĩa quyết định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" cho các cá nhân. Ảnh: Thành Thái

“Trong số những tấm gương được biểu dương ngày hôm nay, danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú có ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là sự ghi nhận đối với thành tích của một cá nhân, mà đằng sau mỗi danh hiệu là một câu chuyện về sự phấn đấu. Đó có thể là một cuộc đời gắn bó với nghề nghiệp, một hành trình nghiên cứu, sáng tạo, những năm tháng âm thầm phục vụ cộng đồng hoặc sự kiên trì vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm, đó chính là tinh thần cống hiến vì lợi ích chung”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

“Tôi tin tưởng rằng, các Công dân Thủ đô ưu tú được vinh danh ngày hôm nay sẽ không chỉ là những tấm gương của năm 2026 mà luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong những năm tiếp theo”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Bí thư Thành ủy cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Thủ đô cũng đang đứng trước những thời cơ, vận hội, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về vai trò đầu tàu, tiên phong, gương mẫu; phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Để đạt được các mục tiêu phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với việc thực hiện các bước chuyển chiến lược đã được Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã xác định.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng chắc chắn rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

“Với niềm tin và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.