Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Phát huy trí tuệ của đại biểu để có quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Đồng chí yêu cầu các quyết sách phải có tầm nhìn dài hạn, cơ chế đủ mạnh, tính khả thi cao, đồng thời được tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất trong thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng, xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, phức tạp, có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị và đời sống nhân dân Thủ đô.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan; đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

Để các nội dung trình kỳ họp được xem xét, quyết định có chất lượng và sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, làm rõ bốn vấn đề trọng tâm.

Trước hết là xem xét, quyết định các chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách lớn mang tính chiến lược, tạo động lực và đột phá cho sự phát triển của Thủ đô.

Đây không chỉ là những nội dung nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn hướng tới xử lý căn cơ những điểm nghẽn kéo dài, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Các quyết sách về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; cải tạo, tái thiết không gian đô thị trung tâm; cùng việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đều là những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến diện mạo đô thị, cấu trúc không gian và định hướng phát triển của Thủ đô.

“Đây là những việc cần phải làm, những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ và những nguồn lực cần phải được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tương xứng với vị thế, tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, việc xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp phải thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa xây dựng cơ chế đủ mạnh, khả thi để các chủ trương, dự án sớm được triển khai và phát huy hiệu quả thực chất.

Đây là yêu cầu rất quan trọng. Chúng ta có những quy định của Luật Thủ đô năm 2026, các nghị quyết, cơ chế của Trung ương đã trao cho thành phố. Chúng ta phải tận dụng, phát huy hiệu quả các cơ chế này để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Phát triển đô thị gắn với chăm lo đời sống nhân dân

Bên cạnh các quyết sách về đầu tư, phát triển hạ tầng và tái thiết đô thị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng lưu ý thành phố đồng thời giải quyết những vấn đề dân sinh thiết thực, trực tiếp gắn với đời sống nhân dân. Trong đó có chính sách bố trí chỗ ở cho các trường hợp gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ.

Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện quan điểm nhất quán của thành phố trong việc gắn chỉnh trang, phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Chỉnh trang, tái thiết đô thị không chỉ hướng tới xây dựng những công trình hiện đại, kiến tạo không gian đô thị đẹp hơn, mà trước hết là nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố không chỉ xem xét, thông qua chính sách mà cần tập trung thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm tạo lập quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu mua, thuê nhà của các đối tượng thụ hưởng.

Về vấn đề trọng tâm thứ hai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu xác định rõ thứ tự ưu tiên, bảo đảm khả năng cân đối vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong đó, cần tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có đủ điều kiện triển khai ngay, tạo sức lan tỏa và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất phải gắn với khả năng thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết không để nguồn lực đất đai, ngân sách và vốn đầu tư chậm được đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Đối với vấn đề thứ ba, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt quan điểm đầu tư cho giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội là đầu tư cho con người, tạo sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Các chính sách về dân số, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế phải đặc biệt quan tâm đến tính công bằng, khả năng tiếp cận, thụ hưởng của người dân; đồng thời đánh giá đầy đủ, khách quan về nguồn lực và tính bền vững của các chính sách được ban hành.

“Mọi chính sách xã hội phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, đồng chí nhấn mạnh.

Về vấn đề thứ tư, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc điểm của thành phố.

Các chính sách được ban hành phải hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh 4 vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Quyết sách phải sớm trở thành hiện thực

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị UBND thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, ý kiến thẩm tra của các ban HĐND thành phố, giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi HĐND thành phố thống nhất, biểu quyết.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành tập trung triển khai những nội dung đã được quyết định, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027.

“Mỗi chỉ tiêu hoàn thành, mỗi công trình được đẩy nhanh tiến độ, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ đều sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời đưa ra những kiến nghị cụ thể, rõ ràng với các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi những nội dung được thông qua kịp thời chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Vì vậy, cần khắc phục tình trạng tổ chức thực hiện còn là khâu yếu; tránh để các nội dung đã được HĐND thành phố quyết nghị nhưng chậm triển khai, không rõ thời gian hoàn thành hoặc không đúng với kế hoạch đã được HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo, các đại biểu HĐND thành phố sẽ phát huy trí tuệ, thảo luận và quyết nghị những vấn đề thiết thực, có tính khả thi cao. Kết quả kỳ họp sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.