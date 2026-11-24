Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chào mừng nhiệt liệt tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và đồng bào cả nước; đồng thời bày tỏ niềm vinh dự của Thủ đô khi được Trung ương giao chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa này.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Ảnh: Viết Thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị: Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước; văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một sắc màu, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam” Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. “Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ.

Về chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, đồng chí Trần Đức Thắng chia sẻ: Chúng ta hãy hòa mình vào những giai điệu đẹp và cảm nhận những lời nhắn nhủ cho Ngày Văn hóa Việt Nam: Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam diễn ra vào tối 24-11 do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình. Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả trở về với nguồn cội dân tộc, nhìn lại truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, đồng thời khắc họa những thành tựu và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.